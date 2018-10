Dettagli eleganti e sfumature raffinate per interni dall'indimenticabile gusto contemporaneo



In una casa moderna due sono le prerogative fondamentali da prendere in considerazione: comfort e funzionalità. Gli interni infatti rappresentano un rifugio, un luogo dove abbandonarsi al più intimo relax, senza però rinunciare a tutti i comfort che fanno di essa una vera e propria casa contemporanea.

Forme nuove, dettagli suggestivi, accoglienza minimal ma anche eleganza total white, senza mai dimenticare una piccola dose di romanticismo e la giusta selezione di materiali pregiati.

Ecco a voi 10 interni assolutamente moderni che vi faranno innamorare al primo sguardo.





Nuove forme

La modernità si apre a nuovi concetti e idee di arredo, poiché ha come ambizione anche quella di sorprendere. Apritevi alla novità, a nuove forme, a nuove tinte e nuovi modi di vivere la casa, perché questo genere di interni moderni è davvero seducente.





Ossessioni suggestive

Spesso gli angoli più suggestivi di casa sono quelli inaspettati, soprattutto nelle case moderne. Che ne pensate ad esempio di una cucina (quasi) interamente in ottone? A noi fa impazzire.





Accogliente minimalismo

Il minimalismo è sempre vincente, quando è anche naturalmente accogliente. E nelle case moderne queste due peculiarità convivono straordinariamente, perché dove c'è apparente semplicità c'è anche funzionalità e ospitlità.





Eleganza total white

La contaminzione del bianco è inarrestabile, proprio per la sua eleganza e raffinatezza. Le case moderne sono sempre più "total white", in questo modo anche il design risplenderà di tutta la luce possibile.





Il romanticismo dei dettagli

Moderna sì, ma senza mai dimenticare il lusso del romanticismo. Sono i dettagli a raccontare l'anima di un luogo, e in una casa contemporanea spesso minimal e funzionale occore prestare attenzione ai più piccoli elementi, come un piano in marmo, due sgabelli in legno grezzo e un lampadario in ottone.





Contrasti chiaro-scuri

Il confronto fra antico e nuovo enfatizza l’intensità espressiva di ogni epoca, donando agli interni un'atmosfera indimenticabile. Le strutture storiche di pregio (come soffitto, infissi e pavimento) vengono rispettate, ma con la realizzazione di un contesto divertente e suggestivo.





Illuminazione rilassante

La luce è una grande protagonista degli interni che seguono il concetto di design moderno. Per questo viene trattata proprio come elemento d'arredo, poiché seduca e rilassi allo stesso tempo.





Marmo a contrasto

Il marmo è un materiale di pregio, spesso presente nelle case moderne sia in cucina che in bagno. A noi in cucina piace collocarlo in un'isola che diventa un unico blocco strarordinariamente elegante, se scuro ancora di più.





Dettagli vintage in un contesto moderno

Come possiamo non innamorarci di interni che parlano del presente così come del passato? Il caldo naturale dei rivestimenti in legno è un must delle case moderne, straordinario quando accostato a dettagli vintage in cucina come un rivestimento in piastrelle bianche anni cinquanta.





Cover Photo Credits: iStock Photo