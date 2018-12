Dalla tavola alle idee per intrattenere gli ospiti durante il party, ecco le ispirazioni più originali e sofisticate per salutare tutti insieme il nuovo anno



Dicono che i party più riusciti siano quelli improvvisati. E lungi da noi suggerirvi di lasciare tutto al caso per festeggiare il Capodanno, se state pensando di salutare il nuovo anno fra le mura della vostra casa, sappiate che basta davvero poco per renderla sofisticata e perfetta per l’occasione.



Tutto quello che vi serve è un pizzico di creatività e le giuste idee (a quelle ci pensiamo noi) per far brillare, letteralmente, i vostri spazi: dalla tavola alle attività per intrattenere gli ospiti, quest’anno è tutto un tripudio di nero, glitter e oro, uniti alla nuance più dolce e luminosa del rosa.

Alla ricerca dell’ispirazione perfetta per riporre le stelle filanti, decorare una parete o coinvolgere i vostri invitati in giochi divertenti durante la cena? Ecco 10 idee originali per il vostro party di Capodanno da copiare subito in attesa del fatidico conto alla rovescia.





1. Minimal con eleganza

La tovaglia lascia spazio ad una superficie lucida, scura e davvero sofisticata, che trova nei tovaglioli l’unica opportunità di mostrare dei tessuti. A decorare la tavola di Capodanno stelle, nastri, rami decorativi e candele, per un’atmosfera minimal ed essenziale ma assolutamente raffinata.



2. Come salutare l’anno nuovo

Niente di meglio di festoni colorati per salutare il nuovo anno con allegria. Per il tocco più elegante, puntate rigorosamente sui toni del rosa antico, nero e oro.



3. Buffet di buoni propositi

Cosa c’è di meglio che iniziare il nuovo anno con qualche nuovo buon proposito da seguire (e magari portare a termine)? In un angolo della casa potreste allora allestire una postazione con bigliettini e penne dove gli ospiti potranno dedicarsi a questa bella attività.



4. Stelle filanti fai da te

Non dimenticate di munire gli ospiti di stelle filanti da far brillare dopo il conto alla rovescia per salutare il nuovo anno. Per rendere il tutto più speciale, potreste ideare la grafica della fodera che le contiene o semplicemente stampare quella che più vi piace tra le tante disponibili online.



5. DIY per le decorazioni

Se amate il fai da te, un’altra splendida occasione per creare con le vostre mani sono sicuramente le decorazioni. La rete abbonda di ispirazioni e idee semplici ma assolutamente raffinate per realizzare bellissimi ornamenti per il party di Capodanno con un budget davvero molto piccolo.



6. Palloncini raffinati

L’idea super veloce per riempire la casa di gioia raffinata: palloncini bianchi con un tocco di oro spruzzato o dipinto sulla superficie. Semplicissimi da realizzare ma davvero di grande effetto.





7. Anno nuovo, angolo nuovo

Per accogliere gli ospiti e salutare il nuovo anno, divertitevi ad allestire un angolo di benvenuto, magari disponendo una cornice con una stampa a tema, festoni colorati e accessori vari e divertenti che potranno senza dubbio rallegrare il vostro party.



8. Bicchieri di tutto punto

Anche i flute rispettano il dress code della serata e diventano super eleganti per l’occasione. Vi basterà qualche cannuccia decorata e dei fiocchi neri e luccicanti da attaccare al gambo del bicchiere. Semplice, ironico e sofisticato.



9. A lume di candela

Non dimenticate la luce, meglio se nella versione soffusa delle candele. L’idea in più per decorare la casa? Bottiglie in vetro o plastica ridipinte di color oro utilizzate come raffinati portacandele da disporre sulla tavola o negli angoli della vostra casa per creare la giusta atmosfera.



10. Rumore bianco

Da distribuire all’arrivo degli invitati o far trovare sulla tavola (con la duplice funzione di segnaposto), queste campanelle fornite di una simpatica etichetta fatta a mano invitano gli ospiti a suonarle alla mezzanotte per salutare il nuovo anno.





Cover Photo Credits: iStock Images