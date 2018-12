Avete un bagno piccolo e non sapete come rigirarlo per farci entrare tutto e creare allo stesso tempo un ambiente efficiente e piacevole? Ecco qualche consiglio per arredarlo senza troppi errori

Già occuparsi dell'arredo del bagno non è semplice, se in più abbiamo a disposizione pochissimi metri quadrati, la sfida sembra impossibile. Lavandino, vasca e toilette occupano uno spazio non indifferente e ci lasciano a disposizione poca superficie per aggiungere qualche elemento in più.

La complessità di questo compito rischia di frenare la nostra creatività, spingendoci a considerare solo gli aspetti più pratici, trascurando decor e ambiente. Ecco qualche consiglio per affrontare al meglio l'arredo del vostro piccolo bagno.





Strati di luce



Vale per i bagni delle dimensioni più varie, ancora di più per quelli piccini: la luce è essenziale. In una stanza funzionale come il bagno non basta illuminare l'ambiente, occorre stratificare lampade e lampadine, per assecondare le nostre necessità.



Photo credit: cb2.com



Evitare il disordine

Sembra un consiglio scontato, ma mantenere ordinato un bagno piccolo è tutt'altro che semplice. Boccette, accessori, piccoli oggetti rischiano di accumularsi su tutte le superfici disponibili. Potete servirvi di piccoli contenitori e utilizzare lo spazio verticale per sistemare i vostri averi.



Photo credit: ikea.com

Tocchi di colore



Un errore comune nell'arredo di ambienti ristretti è quello di rimanere ancorati a colori neutri, un po' per comodità, un po' per timore. Se diffidate da opzioni più permanenti, potete scegliere di aggiungere colore con accessori ed essenziali (dagli asciugamani alla cesta per biancheria).



Photo credit: hm.com



Liberare il pavimento



Quando la metratura è ridotta una buona soluzione per alleggerire visivamente lo spazio è sgomberare il pavimento da volumi inutili: optate per sanitari a sospensione e sfruttate al massimo le pareti.



Photo credit: ikea.com



Non rinuciare al decor

Come per il colore, può capitare che il decor passi in secondo piano. Così però rischiamo che il nostro bagno rimanga un ambiente freddo ed esclusivamente pratico. Non dimenticatevi dunque di aggiungete qualche tocco personale, ad esempio delle piante o delle stampe alle pareti.



Photo credit: cb2.com

Organizzarsi

Durante la progettazione del vostro piccolo bagno non bisogna assolutamente dimenticare quei mobili che ci permettono di organizzare in modo efficiente le cose più ingombranti (asciugamani, phon e chi più ne ha più ne metta). Per alleggerire l'ambiente potete scegliere degli scaffali aperti, ma attenzione all'ordine.



Photo credit: hm.com

Spazio di manovra



Ultimo e fondamentale consiglio: considerate gli spazi di manovra. In un bagno piccolo è essenziale potersi muovere con relativa facilità senza rischiare di colpire spigoli di ogni sorta, specialmente se si deve condividere il lavandino con qualcuno.



Photo credit: ikea.com