Gli arredi che scegliamo per la casa sono il riflesso della nostra personalità. E la camera da letto non sfugge a questo schema

Prima di iniziare ad occuparsi di un qualsiasi progetto di design occorre creare la propria ispirazione mentale. Una volta raggiunta la piena consapevolezza degli stili dai quali siamo attratti risulta più facile trovare un'idea d'ispirazione, dalla quale partire per disegnare il nostro progetto.

È sempre più diffcile trovare la propria estetica personale, perché siamo troppo distratti dalle tendenze contemporane o dallo stile che piace a chi ci circonda. Quindi fermatevi, osservate le alternative e scegliete quelle dalle quali vi sentite attratti. E quando vi sentirete bene con lo stile che sceglierete allora quello stesso stile parlerà di voi.





Stile romantico



Palette tenue e tessuti delicati definiscono lo stile romantico, anche tra le mura di casa. La testiera sembra disegnata, i cuscini del letto sono numerosi e accoglienti e i ricami donano un tocco femminile comunemente visto nel design romantico.

Siete anime raffinate, sognatrici, che amano prendersi cura degli altri e sognare ad occhi aperti. La vostra casa fa sentire al sicuro voi così come tutti quelli che la abitano (e la visitano).

Photo Credits: Blanc Mariclò

Stile scandinavo

Geometri morbide, palette immacolate e seducenti, legno. Questo stile rappresenta la vostra mente, una mente semplicemente creativa e in continua evoluzione. La luce gioca un ruolo fondamentale in questo contesto, e rappresenta la vostra stessa apertura di vedute. Siete pronti al cambiamento, ma quando arriva amate trovare il vostro personale equilibrio dentro di esso.

Photo Credits: Ikea

Stile mediterraneo

Lo stile mediterraneo presenta texture e colori vivaci, alla ricerca un look unico nel suo genere. Questa camera da letto ci proietta in un'atmosfera vacanziera, poiché la stravaganza di qualche punto di colore ci lascia evadere con la mente. Se scegliete questo stile avete sempre voglia di muoverti in direzioni sconosciute, di andare alla ricerca di un nuovo che (ancora) non vi appartiene. E come ogni viaggiatore che si rispetti lasciate che i ricordi parlino per voi attraverso oggetti scovati altrove.

Photo Credits: Maisons Du Monde

Stile eclettico

Questo stile inaspettato coinvolge diverse tonalità di colori, motivi e texture, per creare un'atmosfera accattivante e coraggiosa. È uno stile che non ha paura di osare, e che trova limiti soltanto nell'ingegno umano. Se lo scegliete siete creativi, sorprendetemente gioiosi e, appunto, eclettici. Le epoche si sommano e i colori sfumano l'uno nell'altro, proprio come accade per le molteplici sfaccettature del vostro carattere.

Photo Credits: Urban Outfitters

Stile moderno

Il design moderno comprende molte sfumature diverse. Nei termini più semplici, l'interior design moderno si riferisce al riflesso del movimento artistico moderno sugli interni della casa. A voi infatti piace stare al passo con i tempi, senza aver paura di mutare abito troppo in fretta e cercando di scovare nelle tendenze la vena perfetta per il vostro stile. Siete dinamici, amanti della vita, amanti del mutare delle stagioni così come dei trend, fuori e dentro casa.

Photo Credits: Flou