Non c'è diamante che tenga, un armadio - pieno - è sicuramente il migliore amico di una donna. Se cercate quello giusto per voi, ecco le proposte più belle firmate IKEA



Un armadio ampio, capiente, bello, che rispecchi chiaramente - e non solo nel contenuto - la vostra personalità è uno dei vostri sogni di home decor?

IKEA propone tanti modelli diversi per ispirazione e stile, gusto e grandezza, tutti accomunati dalla possibilità di personalizzazione interna o esterna, per "costruirsi" davvero il proprio armadio guardaroba come un abito su misura.

Scopriteli tutti con noi.





PAX: un armadio, 1000 configurazioni

Più che un semplice "armadio", PAX è un vero e proprio "sistema guardaroba" capace di modellarsi alle esigenze - e ai gusti - di ciascuno di noi come un vero guanto. In che modo? Partendo da una struttura "nuda", in misure standard, che è possibile personalizzare dentro e fuori dando vita ad innumerevoli varianti e configurazioni. Ante a battente o scorrevoli, tonalità neutre o legno scuro, cassetti, bastoni porta abiti, cestelli estraibili, ripiani, maniglie o pomelli: dovrete scegliere prioprio tutto. Cosa volere di più?

ASKVOLL: essenziale con un tocco in più

Se cercate un armadio guardaroba dalle dimensioni contenute, con un look pulito e "fresco" che non lasci però nessun dettaglio di design al caso, ASKVOLL è quello che fa per voi. La struttua in legno con ante a contrasto è infatti abbellita da moderne maniglie a gola che non passeranno certo inosservate. In abbinamento alle cassettiere della stessa serie poi fa davvero la sua figura, no?

TYSSEDAL: dal look classico e country

Per le camere da letto più romantiche TYSSEDAL è davvero l'ideale. I piedini massicci, la struttura con dettagli classici e con quel tocco di country è l'ideale anche per tutti quelli che non rinunciano a un po' di shabby (chic) nella loro vita.

HEMNES: nordico senza fronzoli

Tradizionale, solido, massiccio e con quel tocco di stile nordico che ogni amante IKEA adora. HEMNES, con le sue ante scorrevoli e la superfifice verniciata a mordente, è l'ideale per chi è alla ricerca di un armadio guardaroba pieno di carattere e autenticità.

ERVALI: come avere un negozio in camera da letto

C'è poi la serie ELVARLI, composta da elementi modulari a giorno, per avere sempre tutto sott'occhio sì, ma perfettamente in ordine.

UNREDAL: l'ideale per gli ospiti

Le dimensioni contenute e le ante a vetro rendono l'armadio guardaroba UNREDAL l'ideale per completare all'occorrenza l'arredo della stanza per gli ospiti. E quando non serve diventa una comoda "vetrina" porta tutto.

TRYLIS: minimal e chic

Un armadio dal look pulito, minimale e chic, che sta bene praticamente in ogni ambiente. TRYLIS è l'armadio guardaroba ideale per gli indecisi e per chi è abituato a cambiare stile come cambiano le stagioni: lui si adatterà a ogni vostro cambio di umore senza stancarsi mai.

BRUSALI: come quello della nonna

Ecco l'armadio giusto per chi non rinuncia ad un tocco di tradizione. BRUSALI, con la sua solida struttura in legno massello, i piedini e le cornici dei pannelli, rinnova con l'inconfondibile stile IKEA il classico armadio delle nostre nonne. Da amare alla follia.

BRIMNES: adatto anche agli spazi mini

In camera da letto lo spazio è poco? Nessun problema, c'è BRIMNES, l'armadio guardaroba IKEA perfetto anche per gli spazi mini. La sua profondità ridotta infatti gli permette di adattarsi davvero ad ogni ambiente, anche a quelli impossibili. Provare per credere!

Photo Credits: IKEA