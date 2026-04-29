L’isola in cucina non è più il sogno irrinunciabile degli interior designer: nel 2026 si lascia spazio a soluzioni più pratiche, flessibili e adatte alle case italiane. Tra metrature ridotte, budget realistici e nuove esigenze quotidiane, cambia il modo di progettare la cucina. In questo articolo scopri perché l’isola sta passando di moda e quali alternative stanno conquistando progettisti e homeowners.

Negli ultimi mesi gli interior designer stanno lanciando un messaggio piuttosto chiaro: l’era delle isole in cucina sta finendo, soprattutto nelle case italiane “normali”. Non perché siano brutte o inutili, ma perché spesso occupano spazio, budget ed energie che potrebbero essere investiti molto meglio altrove.

L’isola era diventata lo status symbol del soggiorno con cucina: la vedevate nelle serie tv, nei cataloghi patinatissimi, nelle case nuova costruzione. Poi sono arrivate le ristrutturazioni reali, i metri quadri ridotti e i preventivi dell’idraulico, e molti di voi hanno iniziato a chiedersi se abbia davvero senso. La risposta delle nuove tendenze è sì: potete dirle addio. E la sostituta è molto più bella e funzionale di quanto immaginiate.

Perché l’isola in cucina ha perso fascino (e praticità)

Il primo tema è lo spazio. I portali di settore come Idealista ricordano che, per muoversi bene attorno a un’isola, servono almeno 90-110 cm liberi su tutti i lati. Tradotto: una cucina piccola o media in un appartamento di città spesso non ce la fa, a meno di sacrificare credenze, dispense o un tavolo vero.

Secondo punto, i costi nascosti. Un conto è appoggiare un tavolo al centro della cucina. Un altro è portare acqua, gas ed elettricità in mezzo alla stanza per lavello, piano cottura e prese. Qui entrano in gioco lavori sull’impianto, pavimenti da rompere e rifare, tempi lunghi e margine di imprevisti. Il risultato? Un blocco bellissimo, sì, ma che pesa moltissimo sul budget complessivo della ristrutturazione.

C’è poi il tema della flessibilità. L’isola è scenografica ma fissa. Se vi accorgete che vi toglie luce, blocca i passaggi o semplicemente vi ha stancate, per eliminarla serve un’altra ristrutturazione seria. Nessuna possibilità di “spostarla un po’ più in là” come si fa con un tavolo.

Il tavolo centrale in cucina: nuovo cuore conviviale (e chic)

Il tavolo al centro della cucina, o leggermente decentrato, sta tornando protagonista. Non come soluzione di ripiego, ma come scelta di stile consapevole. È il pezzo attorno a cui ruota la vita di tutti i giorni: si mangia, si lavora in smart working, si fanno i compiti, si chiacchiera con le amiche mentre si cucina.

Rispetto all’isola, il tavolo centrale parla un linguaggio più caldo. Spesso è in legno, con venature naturali e bordi morbidi. Alleggerisce visivamente l’ambiente, rende la cucina più intima e conviviale, meno “showroom”. Un tavolo in rovere o frassino, abbinato a sedie comode imbottite o a una panca, crea subito atmosfera da bistrot di casa.

C’è anche un tema di comfort: mangiare su un tavolo alla giusta altezza, sedute su sedie vere, è semplicemente più comodo di pranzare su sgabelli alti affacciati su un bancone. Le ginocchia e la schiena ringraziano, soprattutto se passate tante ore lì, non solo il tempo di un caffè veloce.

Sul fronte pratico il tavolo centrale è un campione di adattabilità. In una cucina piccola può essere rotondo o quadrato, magari allungabile. In una cucina quadrata di 14-16 metri può diventare il fulcro centrale, lasciando comunque passaggi comodi. Negli open space definisce la zona pranzo e fa da cerniera delicata tra cucina e living, senza il blocco massiccio dell’isola.

Come sostituire l’isola con un tavolo centrale (senza rifare tutto)

Se avete già un’isola o la stavate progettando, non è obbligatorio stravolgere la piantina. Prima cosa: guardate dove sono gli impianti. Se lavello e fuochi sono già lungo la parete, potete rinunciare all’isola attrezzata senza toccare tubi e cavi, e usare il centro stanza solo per il tavolo. Il risparmio è immediato.

Secondo passo: scegliere forma e dimensione del tavolo in base alla stanza. In cucine intorno ai 10-12 mq funziona bene un tavolo rotondo da 4 persone o un rettangolare compatto, lasciando almeno 80-90 cm di passaggio. Nei 14-18 mq potete osare un rettangolare da 6 posti. Oltre i 18 mq e negli open space il tavolo può diventare lungo, importante, magari allungabile per le cene numerose.

Terzo: pensate alle sedute intelligenti. Una panca addossata alla parete libera spazio visivo e ospita più persone. Sedie impilabili o pieghevoli, belle e curate, vi salvano quando arrivano ospiti extra. Se vi manca qualche centimetro, scegliete gambe del tavolo arretrate per non intralciare.

Infine, giocate con lo styling. Una o due sospensioni sopra il tavolo, con luce calda e non abbagliante, lo trasformano immediatamente nel nuovo “palco” della cucina. Un tappeto lavabile sotto, se lo spazio lo permette, definisce l’area pranzo. Runner, centrotavola semplice, magari un vaso con fiori o erbe aromatiche: pochi dettagli e il tavolo centrale diventa il pezzo da copertina che l’isola prometteva di essere, ma con molta più vita reale intorno.

E l’isola? Ha ancora senso solo in cucine davvero grandi, per chi cucina moltissimo e ha bisogno di enormi piani di lavoro. Per tutte le altre, il tavolo al centro della cucina è la risposta più intelligente: più bello, più umano, decisamente più funzionale.