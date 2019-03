Ricavato in una nicchia a parete, nel sottoscala, in cantina o realizzato su misura, l'armadio a muro svolge una formidabile funzione salvaspazio.

In cerca di idee moderne per migliorare la gestione degli spazi domestici e valorizzare davvero ogni centrimetro quadrato a disposizione?



Se non avete paura delle soluzioni durature, un armadio a muro può rappresentare un alleato al quale destinare energie creative e risorse.



A differenza di un armadio tradizionale, per sua natura "mobile" e potenzialmente riconfigurabile in altri vani, un armadio a muro - detto anche a parete - è concepito per un determinato ambiente.



Perimetralmente, su tre lati risulta racchiuso tra pareti, ad esempio può essere racchiuso in una "gabbia" in cartongesso; lo spazio interno è utilizzabile - e nei casi di grandi armadi a muro persino accessibile e ispezionabile - attraverso ante a battente o scorrevoli, anch'esse da scegliere in totale autonomia.



Bel vantaggio, no? Se ancora non siete convinti, date un'occhiata a queste 5 realizzazioni.

1. L'alleato per una casa in ordine

Quando l'ingombro della struttura-armadio è "celato" all'interno della parete e la relazione tra questo arredo e la stanza è limitata alle ante, l'intero ambiente appare "alleggerito", più orientato all'ordine e persino più semplice da pulire.

Photo Credits: Armadio a parete by Presotto

2. Tutto il bello di una soluzione su misura

Cosa vuol dire avere la possibilità di progettare un elemento d'arredo come l'armadio a muro in autonomia? Si può scegliere tra ante dalla finitura personalizzata - da pannelli preziosi a economici tendaggi, fino a soluzioni creative e removibili con facilità, come un avvolgibile bambù - per interni adeguati al proprio guardaroba e non standardizzati, per lampade interne e per mille altre varianti in grado di rispecchiare pienamente il gusto e i bisogni individuali.

Photo Credits: Anta laccata by L'invisibile













3. Una presenza esteticamente convincente

In dubbio sulla scelta dell'armadio per la zona notte? Sembra impossibile individuare una soluzione capace di mettere d'accordo design, budget ed effettive necessità? Provate a valutare l'opzione di sviluppare un progetto su misura, inserendo un armadio a muro all'interno di una nicchia ricavata nella muratura portante oppure realizzata in un'economica struttura in cartongesso. A quel punto, dovrete solo capire quante ante prevedere, in quali porzioni inserire i cassetti e dove collocare gli eventuali vani a giorno.

Photo Credits: Armadio a muro by PannelloFilomuro

4. Per fare spazio nelle piccole case

Soprattutto nelle piccole case, anche lo spazio al di sotto della scala può entrare a far parte degli equilibri domestici: ci avevate mai pensato? Un armadio a muro, in grado di rendere parte attiva questo volume, spesso lasciato vuoto o sottoutilizzato, può trasformarsi nella soluzione che mancava per non sprecare neppure un centimetro quadrato!



Photo Credits: Anta laccata in legno by Garofoli

5. Quando l'altezza del vano è variabile

Si scrive armadio a muro, si legge arredo versatile e personalizzabile. Un esempio? Quando si è alle prese con l'arredamento di una mansarda, di un sottotetto o di una casa con i soffitti ad altezza variabile, si possono incontrare alcune difficoltà nell'acquisto dei mobilli, specialmente se si desidera sfruttare al meglio tutto lo spazio. Affidarsi a un architetto per il progetto di un armadio a muro e a maestranze di comprovata esperienza per la sua realizzazione consente di disporre di un arredo perfettamente in grado di rispondere alle esigenze domestiche.

Photo Credits: Armadio a muro componibile by Novamobili



Photo Credits Cover: Anta battente Twin by Presotto