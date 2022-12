La conduttrice Chiara Maci è cresciuta con le storie di principesse sempre in attesa di un uomo che le salvasse da matrigne e streghe. Così, nel suo nuovo libro, ha cambiato il finale delle fiabe tradizionali. Perché, dice, alle bambine servono nuovi modelli a cui ispirarsi per riconoscere i propri talenti

Ero piccola quando, la sera, i miei genitori mi dedicavano del tempo per leggermi le favole tradizionali dei fratelli Grimm e di Hans Christian Andersen. Le ascoltavo felice perché era il tempo dedicato solo a me e perché amavo le avventure, le storie, i viaggi. Non sempre i finali.

Mi colpivano le figure femminili, le tragedie, spesso famigliari. Queste principesse bionde con gli occhi azzurri che aspettano sempre qualcuno che le possa salvare. L’attesa fa parte di loro. Un po’ come la “non reazione”. A volte penso che le fiabe abbiano da un lato cresciuto tutti noi e dall’altro abbiano fatto danni visibili sul lungo periodo. Perché lo stereotipo della donna che dipende sempre dalle decisioni altrui, che sia in casa o in un castello, è così attuale ancora oggi.

Ancora oggi è radicata la concezione che la donna da sola non possa farcela. La libertà economica è quello che ci rende libere, ma è ancora un lusso di poche. Eppure l’obiettivo di ognuna di noi deve essere la libertà. Che vuol significare semplicemente poter scegliere. Poter non dipendere dagli altri. Poter seguire la propria vita e le proprie passioni.

Ecco, ho pensato che anche le fiabe possano essere veicolo di un messaggio importante per le bambine, uno strumento di empowerment per diventare più consapevoli di sé e delle proprie scelte. A patto di cambiare un po’ i finali di quelle tradizionali, come ho fatto nel mio libro Le mie ricette da fiaba. Lupi mangiatorte, principesse intraprendenti e piatti incantati. Attraverso il linguaggio semplice delle fiabe si può arrivare a tutti e si può insegnare alle bambine che possono dipendere solo da se stesse e che esiste una forza enorme nell’unione. La sorellanza che non esiste nelle fiabe tradizionali, dove le donne sono spesso in competizione tra di loro. Matrigne, sorellastre, mai amiche. Mai squadra. È invece la solidarietà femminile quella che deve emergere e insegnare alle nuove generazioni che con l’invidia non si va da nessuna parte. È uniti che si vince. È insieme che ci si siede attorno a una tavola e si condivide, si parla, si cresce. Ci si salva.

La mia Cenerentola non ha colore, può essere bionda, mora, rossa, può scegliere di non andare al ballo e di non voler conoscere il principe, può avere un talento tutto suo, può essere amica delle sorellastre e sognare in grande.

Può essere quello che sogna.

Può essere l’astronauta Samantha Cristoforetti o l’atleta Bebe Vio o nulla di tutto questo. Può aspirare all’impossibile o può scegliere di fare il minimo indispensabile. Poco importa. Basta mirare alla propria felicità. E, nel frattempo, restare fedele a se stessa.

(Testo raccolto da Marina Speich)