Yepoda presenta la nuova linea The Yepoda Look pensata per chi desidera un makeup leggero e luminoso, senza rinunciare ai benefici del trattamento.

Fondata nel 2020 da Sander Joonyoung van Bladel e Veronika Strotmann, Yepoda nasce con l'obiettivo di rendere la skincare coreana più accessibile al pubblico europeo. L'idea prende forma durante i frequenti viaggi della coppia in Corea del Sud. Amici e conoscenti chiedevano loro di riportare prodotti K-Beauty difficili da reperire in Europa.

Da questa esigenza, nasce un brand capace di tradurre l'innovazione cosmetica coreana in formule più semplici e immediate per il consumatore.

Il nome Yepoda deriva dal termine coreano "yeppuda", che significa "bella" o "carina", e riflette la volontà del marchio di promuovere una bellezza autentica e accessibile.

In pochi anni Yepoda è diventato uno dei nomi più interessanti nel panorama della K-Beauty europea. Il marchio, che sviluppa e produce tutte le sue formule in Corea del Sud, punta su ingredienti naturali e attivi, packaging sostenibili e formule vegan.

The Yepoda Look: quando il makeup incontra la skincare

Fedele alla propria filosofia, Yepoda propone formule ibride che non si limitano a valorizzare l'incarnato, ma contribuiscono anche a prendersi cura della pelle. La nuova collezione comprende tre prodotti skincare-powered: blush, illuminante e lip oil.

L'obiettivo è quello di creare un look fresco e radioso, in perfetto stile K-Beauty, attraverso texture leggere e facili da applicare che sublimano la pelle senza coprirla.

"Con The Yepoda Look, volevamo ripensare il makeup come un'estensione della skincare", ha dichiarato Veronika Strotmann, co-founder del brand. "Invece di coprire la pelle, queste formule sono pensate per valorizzarla, esaltandone il glow naturale e supportando al tempo stesso la salute della pelle nel lungo periodo".

I tre protagonisti della collezione The Yepoda Look

La nuova linea si compone di tre referenze pensate per essere utilizzate singolarmente o insieme.

The Cheek Peek è un blush dalla texture leggera che dona un tocco di colore naturale alle guance, contribuendo al tempo stesso a levigare e perfezionare l'aspetto della pelle.

The Glow Getter è un ibrido tra siero e illuminante che combina idratazione e luminosità, regalando un glow delicato e naturale.

The Gloss Boss è invece un olio labbra nutriente che lascia le labbra morbide, lucide e confortevoli, aggiungendo una leggera nota di colore.

Tonalità ispirate all'armocromia

Uno degli elementi distintivi di The Yepoda Look è l'attenzione alla personalizzazione. I prodotti sono disponibili in diverse tonalità studiate per adattarsi a differenti incarnati e sottotoni.

The Cheek Peek arriva in sei nuance, The Glow Getter in tre e The Gloss Boss in due varianti colore. Le tonalità si ispirano ai principi dell'armocromia e sono state sviluppate per armonizzarsi con le diverse stagioni cromatiche — inverno, primavera, estate e autunno — facilitando la scelta delle combinazioni più valorizzanti.

Come tutte le formule Yepoda, anche queste novità sono dermatologicamente testate e adatte a tutti i tipi di pelle, comprese quelle più sensibili.

Dove acquistare The Yepoda Look

The Cheek Peek, The Glow Getter e The Gloss Boss saranno disponibili a partire dal 25 giugno 2026 sul sito ufficiale Yepoda e in una selezione di store Sephora, oltre che sull'e-commerce del retailer.