











Con il caldo estivo, porzioni, consistenza e gestione del cibo possono fare la differenza per il benessere del cane. Ecco come adattare la ciotola e quali errori evitare secondo i veterinari.

L’arrivo dei 35 gradi non pesa solo su di voi: anche il cane spesso guarda la ciotola e tira dritto. L’istinto è cambiare tutto, passare a “pasti leggeri” come fareste voi, magari con avanzi di insalata di riso dal frigo. Il problema è che l’organismo del cane ragiona in modo diverso.

Secondo i medici veterinari nutrizionisti, la struttura dell’alimentazione del cane in estate resta la stessa: proteine animali al centro, una quota di carboidrati e una piccola parte di fibre. A cambiare sono porzioni, consistenza e gestione pratica del cibo, soprattutto per non peggiorare il caldo e i problemi digestivi.

Perché d’estate il cane mangia meno (e quando preoccuparsi)

Con il caldo molti cani si muovono meno e diventano più pigri. Allo stesso tempo l’organismo consuma energia per disperdere il calore. Risultato: il fabbisogno calorico può diminuire, ma non in modo identico per tutti. Un lieve calo dell’appetito, con cane comunque vivace e interessato ai giochi, è spesso fisiologico.

Allarme invece se il cane rifiuta completamente il cibo per più di 24 ore, o se alla scarsa fame si sommano vomito, diarrea, apatia marcata o difficoltà respiratorie. In questi casi va chiamato il veterinario subito, senza sperimentare “diete estive” fai da voi.

Cosa dare da mangiare al cane in estate: la base della ciotola

La parola chiave è continuità. Le proteine animali restano il fulcro della razione: carne e pesce, preferibilmente magri e con cotture semplici (bolliti, al vapore, in padella senza condimenti pesanti). Se il cane è abituato alle crocchette e inizia a snobbarle, gli esperti suggeriscono di mescolarne una parte con cibo umido completo, più profumato e idratante.

I carboidrati meritano una nota tecnica. Pasta e riso serviti freddi di frigo diventano meno digeribili per un fenomeno chiamato retrogradazione degli amidi: in pratica l’amido si “ricompatta” e l’intestino fatica di più. Meglio offrirli tiepidi. Per fare prima potete usare cereali a cottura rapida, come couscous o miglio soffiato, ma sempre all’interno di una razione formulata dal veterinario.

Sui grassi vale la pena fermarsi un momento. Tagliarli drasticamente “perché fa caldo” può rendere il pasto meno appetibile proprio quando il cane è svogliato. Di solito ha più senso modulare la quota di carboidrati, mantenendo una quantità adeguata di grassi “buoni” indicata dal nutrizionista, soprattutto se il cane tende a dimagrire col caldo.

Verdure e frutta non devono stravolgere la dieta, ma possono aiutare. Le verdure più acquose (cetriolo, zucchine, finocchi, carote, fagiolini) vanno offerte cotte o crude ma sempre ben tritate o frullate, in piccole quantità. La frutta estiva (anguria e melone senza semi né buccia, pesca senza nocciolo, poche fragole o mirtilli) è concessa come snack, non oltre circa il 5% della razione. Vietatissime uva, uvetta, cipolla e avocado.

Idratazione e sicurezza alimentare quando fa caldo

L’idratazione è il vero punto critico dell’alimentazione del cane in estate. Il cibo umido contiene in media il 60-70% di acqua, contro l’8-10% delle crocchette: per questo molti veterinari consigliano di aumentarne la quota nei mesi caldi, sostituendo una parte del secco con umido completo di buona qualità o con una dieta casalinga bilanciata.

Acqua fresca (non ghiacciata) deve essere sempre disponibile, ciotola pulita e rifornita più volte al giorno. Per i cani che bevono poco, può aiutare aggiungere un cucchiaino di kefir o un filo di brodo di carne o verdure senza sale alla razione umida. Anche rendere il pasto più “brodoso” contribuisce alla quota liquidi.

Con il caldo i batteri nel cibo si moltiplicano molto più velocemente. Se il cane non finisce subito l’umido o la pappa casalinga, gli avanzi vanno tolti dopo poco tempo e messi in frigorifero. Un trucco pratico: cuocere carne e cereali per due giorni in un’unica sessione, conservarli in frigo e servirli tiepidi al momento, così evitate fornelli accesi a ogni pasto.

Trucchi dell’esperta: orari, carne cruda, snack rinfrescanti

I veterinari consigliano di offrire il pasto quando il cane è più fresco: presto al mattino e la sera tardi, magari appena rientrato dalla passeggiata. Potete dividere la razione quotidiana in due o tre pasti piccoli, più facili da digerire. L’ambiente deve essere tranquillo, lontano dal balcone rovente o dalla cuccia sotto il sole.

Capitolo carne cruda: in estate richiede ancora più attenzione. Mai dare maiale crudo. La carne di cavallo andrebbe congelata in freezer domestico a -18 °C per almeno due mesi; il pesce per almeno cinque giorni. I macinati di pollame sono più a rischio batterico: meglio acquistare il pezzo intero e tritarlo a casa. Prima di inserire o aumentare il crudo, è fondamentale confrontarsi con il proprio veterinario nutrizionista.

Per rendere la ciotola estiva più interessante potete usare piccoli “trucchi freschi”: un cucchiaino di yogurt bianco senza zucchero (se tollerato), qualche cubetto di ghiaccio con dentro pezzetti di verdura consentita o crocchette ammollate, senza esagerare per evitare sensibilità intestinali. Molto apprezzato anche il Kong riempito con alimenti già presenti nella dieta (umido completo, ricotta magra, carne macinata cotta), poi congelato: il cane lo lecca a lungo, si rinfresca e si rilassa.

Checklist veloce per l’alimentazione del cane in estate:

- Offrire i pasti nelle ore più fresche, in 2-3 porzioni.

- Mantenere al centro proteine animali di qualità, senza stravolgere la dieta.

- Servire pasta e riso tiepidi, mai freddi di frigo.

- Aumentare la quota di umido completo per migliorare idratazione.

- Usare frutta e verdura solo come piccolo extra (max circa 5%).

- Tenere sempre acqua fresca disponibile, cambiata spesso.

- Togliere rapidamente avanzi di umido o pappa casalinga dalla ciotola.

- Contattare il veterinario se il cane non mangia da oltre 24 ore o appare malato.