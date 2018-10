Dalle maschere viso alle essenze fino ai tonici: ecco 10 prodotti skincare must-have che arrivano dalla Corea e che abbiamo subito amato

Anche se i prodotti più noti e apprezzati sono sempre le maschere, tutta la skincare coreana conquista le beauty addicted perché è composta di proposte facili da usare, formulate con ingredienti insoliti e perché hanno tutte un pack sempre molto carino.

Ma non solo: le maschere, in tessuto e per la notte, come le creme viso o le soluzioni per piedi super lisci, fanno riferimento a rituali di bellezza che si tramandano dei secoli e che, fino a poco tempo fa, erano completamente sconosciuti agli occidentali.

Per curiosità abbiamo provato alcune novità. Vi segnaliamo questi 10 prodotti skincare made in Corea che ci hanno conquistato subito!





Aiuta a prevenire le linee sottili e migliora il tono generale della pelle grazie al collagene e all'acido ialuronico. Ideale per chi ha un viso stanco e spento, va lasciata in posa per circa 15 minuti.

Maschera peel-off per i piedi, rimuove le cellule morte e la pelle secca grazie all'azione dell'olio d’Arancio, dell'Aloe vera, dell'estratto di Kiwi e di quello di Rosmarino. Da usare una volta al mese.



Questo siero rigenerante e antietà contiene estratto di bava di Lumaca filtrato, dalle ottime proprietà rigeneranti. Offre un’idratazione profonda e lenisce le pelli danneggiate, senza lasciare una sensazione unta o appiccicosa.





Maschera notte rassodante e antirughe con Collagene, rendende la pelle più liscia e più elastica. Applicatela massaggiando dolcemente e lasciando agire fino al mattino. Risciacquate al risveglio con acqua tiepida.

Adesiva e super-sottile, questa maschera viso ha proprietà idrantanti, rassodanti e antirughe. Grazie alla sua forma, aderisce perfettamente ai contorni del viso e vi permette di svolgere altre attività mentre viene lasciata in posa.

Ricca di estratti marini, alghe e plancton, questa maschera occhi è ideale per rivitalizzare e decongestionare la delicata zona del contorno. I patch contengono, inoltre, vari e numerosi estratti botanici e preziosi minerali (come la polvere di perla), che idratano, illuminano, liftano e tonificano.

Un duo di maschere disintossicante per i pori: una riscalda per aprire e pulire i pori in profondità, l'altra rinfresca e li restringe affinando la grana cutanea.



A base di estratti vegetali, riequilibra il ph della pelle. Si può applicare con le dita o con un dischetto di cotone picchiettando delicatamente per migliorare l’assorbimento.

Specifica per pori e rughe, migliora la tonicità della pelle e perfeziona la grana. Applicate prima l’attivatore presente nell’orecchio dell’Oozoo Bear e poi la maschera in tessuto, per un’azione sinergica e più efficace.

Crema per il viso in capsule, contiene estratto di perla e acqua marina minerale che idratano e rivitalizzano la pelle lasciandola luminosa. Prendete una o due perle, spezzatele con le dita e applicatele sulla cute fino a completo assorbimento.

Artwork by Elisa Costa