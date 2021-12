In cerca di un regalo beaty diverso dal solito? Ecco alcune idee (super tech) che faranno felici le più esigente! Scegliete fra i migliori regali originali 2021

Le beauty box e i profumi natalizi non vi hanno convinto? Cercate un regalo che stupisca per la sua particolarità? Questo è l'articolo pensato per voi. Ecco alcune idee super tech che colpiranno il destinatario: scegliete fra i migliori regali originali 2021 quello giusto da far trovare sotto l'albero!

Air up System: la borraccia che, a ogni sorso, cambia il sapore dell'acqua

Che la borraccia sia un accessorio irrinunciabile è ormai un fatto noto. In inverno, poi, ancora di più. Perché ci si dimentica di bere oppure...se ne ha meno voglia. Il regalo per l'amica che si lamenta sempre di “non bere abbastanza” è air up system, una borraccia diversa dalle altre. In Air up System l' acqua non è, infatti, mai la stessa e cambia a ogni sorso. L'idea si base su una ricerca scientifica che ha scoperto il ruolo delle cellule olfattive retronasali nella percezione del gusto, risultato di una integrazione di stimoli chimici ed elettrici che partonno nella nostra corteccia cerebrale. Questi stimoli arrivano prevalentemente dalle cellule olfattive retronasali contenute nella cavità orale che captano le molecole disperse nell’aria, mandando l’informazione al cervello, il quale la codifica come sapore a livello corticale. Air up è partita da questa realtà scientifica e ha creato dei pod aromatici da fissare alla borraccia: quando si beve, attraverso il boccaglio della borraccia passa un flusso d’aria che si aromatizza, arricchendosi così di molecole che accompagneranno l’aria all’interno della bocca dove andranno a stimolare le cellule olfattive retronasali. Et voilà: l’acqua cambia sapore e diventa “appetitosa” in modo ogni volta diverso dal precedente.

‘Solo’ di MIMIX: il primo peso libero facciale

Volete avere un viso tonico? Non basta un'alimentazione corretta e una skincare routine efficace. Per riuscire a mantenerlo in forma si fa come per il resto del corpo: si allenano i muscoli con i pesi! Questa è l'idea da cui sono partite Giada e Cristina quando hanno fondato la loro startup Yu!Srl: dopo tre anni di lavoro hanno brevettato il primo peso libero facciale ‘Solo’ di MIMIX che, appoggiato in varie zone del viso stando comodamente sdraiati su un divano, sul letto o su un materassino da fitness, permette di allenare i muscoli del viso e del collo. Ma funziona davvero? A quanto pare è la scienza a spiegarlo. Il nostro viso, infatti, ha muscoli striati superficiali, i muscoli mimici, identici fisiologicamente a quelli del corpo. La fisiologia muscolare insegna che, sollevando carichi di peso, la componente contrattile del muscolo, la miofibrilla, non solo aumenta di volume ma aumenta anche il numero di miofibrille all’interno del muscolo stesso e la capacità di utilizzo delle stesse: si chiama “fenomeno della cocontrazione”. Questo tonifica il muscolo permettendogli di sostenere il derma con effetti tonificanti, rimpolpandoti e liftanti. Il risultato? Una progressiva distensione dell’epidermide con una visibile riduzione dei segni del tempo. Che dite, gliela diamo una chance?

Regali originali 2021: Muskara Phero J di Fueguia 1833, l'"anti-profumo"

Questa nuova fragranza definita “anti-profumo” dal suo creatore Julian Badel ha la proprietà di interagire con l’odore naturale della pelle, potenziando l’identità olfattiva di chi la indossa. Muskara Phero J fa parte della collezione Muskara in cui ogni fragranza contiene un’essenza derivata da una singola pianta. Ideale per un regalo di coppia perché il profumo cambia in base a chi lo indossa (ed è ovviamente unisex).

Regali originali 2021: iQ Perfetto di GAMA Italy Professional

L’asciugacapelli che pesa come uno smartphone. Ok, non entra in una tasca ma la differenza in una borsa o in valigia...si sente. Non solo è grande la metà rispetto a un phon normale, ma è anche super performante: riduce i tempi di asciugatura del 30% senza utilizzare potenza extra e ha una speciale turbina del motore che consente una pulizia più profonda del filtro. Questo speciale motore riesce a bloccare anche le più piccole particelle di sporcizia evitando che entrino a contatto la cute. Infine, la Oxy Active Technology di iQ Perfetto, sfruttando il potere antibatterico e ringiovanente dell’ossigeno attivo, garantisce capelli sani, brillanti e rigenerati fin dalle cuticole per esaltarne il colore. The last but non the least, ha un sistema che riesce a memorizzare la velocità e la temperatura permettendo la scelta tra 12 possibili configurazioni gestite da un display al LED. What else?

Il mascara personalizzato di Ozmee

Come la pelle, ognuna di noi ha una diversa tipologia di ciglia. Corte, lunghe, folte, rade: per metterle in evidenza non si può usare un prodotto uguale per tutte. Le nuove tecnologie hanno permesso alle aziende cosmetiche di lavorare su formule e scovolini cercando di venire incontro a tutte le esigenze. Omzee ha fatto un passo in avanti creando un mascara dalla formula personalizzata. Alla base c'è la tecnologia MorphodiagnosisTM, un software di analisi facciale e intelligenza artificiale che permette di analizzare le ciglia per individuare e suggerire il mascara perfetto. Ecco come funziona. Cliccate qui e scattate una foto con la fotocamera ad alta risoluzione del telefono o del tablet. Le ciglia sono analizzate secondo cinque parametri - la lunghezza, la densità, lo spessore, il volume e la curvatura – per arrivare al mascara personalizzato (abbinato a una specifica tipologia di brush) con tutti i consigli per un'’applicazione ottimale e il tutorial per il look desiderato.

Regali originali 2021: la Spazzola viso anti-imperfezioni di Rowenta

La promessa è ridurre le piccole imperfezioni del viso con l'uso di un prodotto specifico per un solo minuto al giorno, la Spazzola viso anti-imperfezioni di Rowenta. Come gran parte delle spazzole per il viso, è dotata di testine intercambiabili, ma la novità è nella zona igienizzante (in cui va riposta la spazzola dopo l'uso). Dotata di una luce LED blu nota per le sue proprietà purificanti, garantisce spazzole prive di impurità e batteri. E addio pori!

Credit ph: Pexels.com