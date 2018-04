Di origine naturale, gli oli di rosa, mandorla e jojoba sono multitasking, adatti per tutto il corpo e per i capelli

Naturali, ricavati da piante e fiori, adatti per il viso, il corpo ma anche per i capelli: gli oli di rosa, mandorle e jojoba sono tra i più diffusi, amati e usati dalle donne. Dagli effetti benefici sull’organismo, combattono i segni del tempo e le smagliature oltre a rilassare la mente e rafforzare l’autostima grazie al loro mix aromaterapico. Si applicano con un massaggio e sono perfetti per concludere la giornata in bellezza.

Olio di rosa



L’olio di rosa è un olio essenziale, è ottenuto dai fiori ed è tra i più costosi. Ne esistono di differenti qualità, tutte caratterizzate dai poteri elasticizzanti e cicatrizzanti, oltre che da un aroma inebriante. L’olio di rosa damascena è forse il più conosciuto, originario dell’antica Persia, oggi proviene anche da Marocco, Turchia e Bulgaria. È adatto per tutti i prodotti di skincare specifici per il viso proprio perché dona grande elasticità alla pelle, tonificandola. Essendo molto delicato, è adatto anche per combattere la couperose e le macchie epidermiche, ha potere lenitivo e astringente, adatto anche per le pelli grasse. Estremamente profumato, è un olio che fa apparire la pelle più radiosa e bella.



Olio di mandorla



Estremamente trasversale, è perfetto per viso, corpo e capelli, l’olio di mandorla è ideale durante e dopo la gravidanza perché combatte le smagliature e mantiene la pelle elastica. Estratto dai semi del mandorlo, è compatibile con la pelle perché ha una struttura simile a quella del nostro film idrolipidico e si adatta a tutte le esigenze. Nutre e idrata l’epidermide, il che lo rende ideale per le estremità secche. Fortifica le unghie ed è anche ingrediente principale di scrub dolci ideali per le pelli più sensibili e di struccanti per lo stesso motivo. Rivitalizza i capelli secchi e provati dai prodotti di styling o dal cambio di stagione.

Olio di jojoba



Conosciuto dai nativi americani e ricavato dalla spremitura della pianta Simmondsia Chinensis, l’olio di jojoba è privo di glicerina ed è molto ricco di vitamina E, B e iodio. Adatto per la pelle e la chioma, ha una funzione estremamente idratante e si assorbe facilmente, lasciando quindi la pelle morbida. Applicato sul viso, non unge la pelle e aiuta a contrastare l’invecchiamento dei tessuti riducendo quindi la comparsa delle rughe. È ideale per tutti i tipi di pelle, comprese quelle più delicate e sottili, e può essere applicato da solo o assieme alla crema quotidiana. Sui capelli, invece, si stende lungo il fusto e soprattutto sulle punte. Si lascia in posa per circa un’ora e poi si prosegue al risciacquo. L’olio aiuta infatti la chioma a rinforzarsi, a evitare la comparsa delle doppie punte e a nutrirla.

Photo Credit: Unsplash