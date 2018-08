Sacro e ottenuto con un procedimento antico, l'olio di Monoi è il simbolo beauty delle vahiné, le donne tahitiane. Grazia.it vi racconta come nasce e dove comprarlo. Oltre a un tour per chi passerà dalla Polinesia

Profumatissimo, nutriente, adatto per corpo e capelli e proveniente da lontano, precisamente dall’altra parte del mondo, almeno per l’Italia: l’olio di Monoï polinesiano è uno di degli ingredienti più tipici della bella stagione. In shower gel, profumi, creme corpo, questo ingrediente nasconde un lato mistico ed è usato dalle Vahiné, le donne tahitiane, da secoli.

L’olio sacro



Usano da secoli dai polinesiani, il Monoï è un olio di bellezza che da sempre protegge la pelle e i capelli degli abitanti dell’arcipelago. Anticamente considerato sacro, ha moltissime proprietà cosmetiche e curative non solo per il corpo ma anche per il proprio benessere psichico, visto che garantisce serenità e calma.

L’olio di monoi è ricavato dal fiore di tiarè, una tipologia endemica di gardenia che cresce sulle isole polinesiane, la cui coltivazione è molto attenta e i fiori sono raccolti manualmente e quotidianamente ogni mattina all'alba, quando i boccioli sono ancora chiusi.



Durante il giorno, i petali vengono poi rimossi a mano e inizia il procedimento di enfleurage, un’antica tecnica di macerazione del fiore stesso all’interno dell’olio di copra, estratto dalla polpa essiccata della noce di cocco coltivata su terreni di origine corallina. Successivamente il tutto è lasciato macerare assieme sotto il sole per circa 15 giorni.

Di Denominazione d’Origine, tra le molte virtù dell’olio di monoi c’è anche quella di rafforzare il sistema immunitario grazie alla presenza degli acidi l’aurico, palmitico e oleico.



Inoltre, essendo ricchissimo di vitamina E è perfetto per risanare le parti più secche, sui capelli dove può essere steso dalle radici per tutte le lunghezze oppure solo sulle punte, non a caso è il segreto della lucentezza dei capelli delle donne polinesiane, oppure sul corpo dopo una giornata di sole.



Il consiglio di Grazia.it: La Route du Monoï



Inaugurata nel 2010 dall’Institut du Monoï, questo itinerario polinesiano segue e svela tutto il percorso e i segreti della produzione del celebre olio.



Formato da 22 tappe sull’isola di Tahiti, e due su quella di Moorea, si comincia dalla raccolta delle materie prime e dalla loro produzione e coltivazione, fino alla macerazione e all’utilizzo di questo olio, dai massaggi praticati da un tuhua, cioè un guaritore tradizionale, fino ai trattamenti più contemporanei nelle spa a cinque stelle.



In settembre invece si celebra la Semaine du Monoï.



L’inebriante fiore di tiarè Eau Soleil , Biotherm

Della nuova collezione delle eaux, Eau Soleil è rinfrescante ed è pensata per essere indossata al sole; all’interno il fico, il tiarè e note acquatiche.

26 Frangipane , Labsolue

Vere e proprie gocce di profumo con all’interno essenze pure di frangipane, tiarè e vaniglia.

Hibiscus Palm , Aerin

Ispirato alle isole tropicali, all’interno il fiore di tiarè, i petali di frangipane, il fiore di ibisco e il gelsomino che ricordano la flora lussureggiante mentre la vaniglia ricorda il sole e le spiagge.



Fleur de Tiarè , Nicolaï

Adatta per rilassarsi, questa candela contiene fiore di tiarè, cocco e fiore di ylang-ylang. Adatta per rilassarsi, questa candela contiene fiore di tiarè, cocco e fiore di ylang-ylang.

Moorea , Simone Andreoli

Vero e proprio Diario Olfattivo, all’interno i fiori esotici di tiarè e ylang-ylang, assieme al lime e al sale che ricordano le spiagge di Polinesia.

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: iStock