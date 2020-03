Bastano poche gocce, pure o diluite, per momenti di vero benessere: l'Olio 31 è un best seller grazie alle proprietà naturali di 31 piante

Una formula inalterata da 80 anni, 31 piante da cui sono estratti gli oli essenziali più puri e molti utilizzi: l’Olio 31 è un passe-partout dai molti benefici, adatto per essere usato in caso di influenza ma anche per rinfrescare e depurare l’aria, oltre ad avere proprietà tonificati e rilassanti.

Il segreto dell’Olio 31



Nato in Svizzera, Olio 31 è stato formulato da Ulrich Jüstrich nel 1930 e, da allora, è rimasto invariato, benché nel tempo siano nate altre formulazioni simili con l’aggiunta di altri ingredienti. La sua innovazione? Aver creato, in tempi non sospetti, un prodotto multitasking basato sulle qualità benefiche delle piante. Completamente naturale, la formula è infatti ricchissima di principi attivi ad alta concentrazione.

Come suggerisce il nome, la formulazione è composta da 31 piante officinali scelte per le caratteristiche di ognuna, tra cui l’eucalipto, la salvia, il timo, l’arancio e la melissa, la lavanda e la cannella, la vaniglia e la menta, e da cui si ricavano oli ed estratti ottenuti per distillazione, spremitura o macerazione.

Ma perché l’olio 31 è così famoso? Grazie ai numerosi ingredienti presenti, è diventato un vero e proprio alleato di benessere: ne bastano infatti poche gocce, puro o diluito, per ottenere grande giovamento. L’utilizzo più famoso è quello purificante, adatto soprattutto in inverno quando raffreddore e mal di gola sono dietro l’angolo: poche gocce nell’acqua calda aiutano a liberare il naso. Non solo ma è adatto anche alle sportive perché, sempre diluito, può essere usato prima dell’attività sportiva per dare una sferzata di energia oppure dopo per donare sollievo al muscolo messo a dura prova ed è un toccasana anche per i piedi durante il pediluvio. Inoltre aiuta a sciogliere gli inestetismi della cellulite e a ridare tono alla pelle. Per le amanti dei momenti di relax, l’Olio 31 può essere diluito nell’acqua calda, in aggiunta al proprio bagnoschiuma: in questo caso infatti l’Olio agisce sia come coccola e a sciogliere anche eventuali dolori muscolari e articolari. È un ottimo alleato anche delle pelli impure perché può essere massaggiato su punti neri e imperfezioni così da asciugarle.