Volete sbarazzarvi degli odiosi punti neri? Provate i cerotti purificanti! Ecco i migliori da provare

I certotti punti neri sono il segreto per ottenere una pelle liscia e pura, priva di imperfezioni.

Un tempo quasi introvabili, oggi sono disponbili sul mercato in tante varianti per tutte le tasche. Dai classici - e famosissimi - cerotti punti neri Bioré, Essence e Nivea passando per le nuove proposte Caolin e Sephora, abbiamo selezionato per voi i migliori.

Per voi è guerra aperta? Provate anche le maschere anti punti neri e i tool tecnologici per purificare la pelle e dire per sempre addio ai comedoni neri e ai comedoni bianchi.

I migliori cerotti punti neri

Agiscono in maniera meccanica intrappolando i comedoni nella propria trama e li rimuovono completamente liberando così i pori.

Come si utilizzano? I pori - del naso o del viso - vanno aperti grazie al calore, ottimo in questo senso un bagno di vapore, lavare il viso con acqua calda o porre un asciugamano caldo sul volto. Successivamente il cerotto va posizionato sulla zona e tenuto in posa per circa 10/15 minuti.

A seguire il certotto si rimuove "a strappo", meglio se con un movimento dal basso verso l'alto, per poter rimuovere efficacemente i punti neri.

Trovate i cerotti punti neri che fanno per voi nella gallery.

Maschere anti punti neri

Desiderate agire su tutto il viso? Oppure preferite dichiarare guerra aperta a punti neri e impurità in maniera più decisa? Provate le maschere viso!

Peel Off o cremose, svolgono una funzione purificante e astringente dai risultati immediatamente visibili.



Trovate nella gallery le nostre preferite.

Accessori anti punti neri

Ultra tecnologici o "chirurgici", questi tool sono essenziali per chi desidera prendersi cura della propria pelle in maniera rigorosa e minuziosa per una pulizia profonda e mirata dei pori.

Trovate qui di seguito gli accessori must selezionati da Grazia.it.

Credits Ph.: Angelos Michalopoulos & Joe Robles on Unsplash - Groupon & L'Action Paris / Artwork: Elisa Costa