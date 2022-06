Piccole realtà e nuovi concept da scoprire. Progetti pronti a cambiare e raccontare qualcosa di nuovo a tema skincare: ecco i marchi da scoprire per chi vuole essere sempre al passo con le novità.

In un mondo sempre di corsa, a volte arriva il momento di rallentare e fermarsi a guardare. Come guardare, ad esempio, i nuovi marchi di skincare che, negli ultimi anni, si stanno affacciando al mondo della cura della pelle.

Nuove realtà, spesso con un'animo green e sostenibile, che hanno deciso di raccogliere idee, forze e portare qualcosa di nuovo e differente sulla cura della pelle che, è innegabile, ha sempre qualcosa da raccontare ogni giorno.

Tra scommesse imprenditoriali, progetti rivoluzionari, attenzione verso il territorio e voglia di cambiare le regole dei giochi: ecco quali sono i nuovi marchi di skincare pronti a prendersi cura della pelle e con la voglia di raccontare qualcosa.

Appeal

Giovane, minimal e con un nuovo concetto e approccio verso il consumatore. Nato dall'incontro tra due generazioni, le due founder appassionate skincare lover della gen Z e la competenza della dermatologa Annalisa Pizzetti. Less is more, qualità al primo posto, estratti e derivati di origine naturale, sostenibile: ecco su cosa si fonda questo brand che ha deciso di puntare su pochi prodotti ma super performanti.

Il must have: Siero vita pensato per riequilibrare il microbiota, grazie al complesso naturale contenuto al suo interno.

TABA

TABA, che vuol dire Cannabis in Yoruba, è un brand pensato per sfruttare le proprietà della CBD presente all'interno della Canapa. Biologico, vegan e cruenti free, questi prodotti sono pensati sia per chi è un new in della cura della pelle sia per gli skincare nerd.

Il must have: il siero contorno occhi, fluido e leggero si asciuga in pochi secondi lasciando una piacevole sensazione sul contorno occhi. Perfetto anche per gli occhi più sensibili.

Penelope Skin

Made in Franciacorta, tra vigneti e amore per il territorio: Giorgia, founder di Penelope Skin, ha scelto di dare valore alle suo origini sfruttando le vinacce, residui della vendemmia che, altrimenti, verrebbero smaltiti ma che in realtà sono ricchi di proprietà preziose per la cura della pelle. Pochi prodotti, ma essenziali caratterizzati da un packaging in alluminio che, oltre a essere riciclabile e riutilizzabile infinite volte, protegger il prodotto dalla luce e dagli agenti esterni.

Il must have: la Grape mist una soluzione da vaporizzare con potere antiossidante e rinfrescante che idrata e dona luminosità istantanea. Con Fitocomplesso di bucce d’uva rossa che agisce come anti-aging, Estratto di verbasco con azione di illuminante e Pantenolo che rafforza la barriera di idratazione cutanea.

yoUBe

Funzionali, caratterizzati dall’alta qualità della formulazione, ecosostenibili e Made in Italy. Sono queste le caratteristiche principali della linea yoUBe. Un brand che vuole incoraggiare la ricerca di consapevolezza e autostima, e ponendosi come potente alleato della bellezza funzionale sfruttando prodotti che si caratterizzano per qualità di formulazione ed efficacia dimostrate da test clinici.

Il must have: il Face Serum un siero dalla texture leggera , con filtri UVA e UVB che assorbono le radiazioni ultraviolette e proteggono la pelle dal danneggiamento provocato dalle esposizioni al sole.

Sinesia

Oltre il prodotto. Quando si parla di SINESIA, brand fondato da Afsoon Neginy, non si può pensare solo e solamente alla cura della propria pelle, ma a prendersi cura del proprio IO a 360 gradi. Proprio come specifica la founder, bellezza e benessere sono due lati della stessa medaglia e senza prendersi cura della propria anima e del proprio cervello. Per questo motivo, oltre i prodotti, per SINESIA è fondamentale anche approcciare la bellezza tramite protocolli di bellezza che coinvolgano mente e corpo.

Il must have: il Freshlift Eye Treatment, un fluido idratante ad azione distensiva, rinfrescante e defaticante. Con Estratto di Fiore di Biancospino, Olio di Camelia, Caffeina, Escina, amido di Mais, Gelsomino e Acido Ialuronico.

Stanartis

Una linea dermo-cosmetica, opera del chirurgo Salvatore Artiano insieme a Maurizio Stanzione, dove le formule presentano altissime percentuali di ingredienti naturali dall’efficacia scientificamente dimostrata. Una linea pensata per ottenere risultati visibili e certi grazie all'iterazione tra le conoscenze scientifiche e gli ingredienti green.

Il must have: il siero viso illuminante, un prodotto perfetto per tutti i tipi di pelle, anche quelle impure, ha proprietà idratanti che conferiscono alla pelle elasticità, morbidezza e lucentezza migliorandone l’aspetto.

Beyouty

Beyouty nasce dall'unione di tre parole “be you”, “beyond” e “beauty” e non offre solo prodotti per la cura della pelle, ma un vero e proprio servizio pensato vivere la bellezza in un nuovo modo, attraverso il trucco, l'acconciatura e la cura dello stile.

Il must have: il Contorno occhi e labbra, un trattamento che contiene l’Hesapeptide-19 che simula l’attività botox-simile favorendo la distensione delle rughe. A questo, poi, si aggiunge l’Escina che migliora il microcircolo e l’Acido Ialuronico reticolato che penetra in profondità e rimpolpa.

adesso

Tre founder, e sorelle, che hanno deciso di applicare le loro conoscenze a tema skincare e non solo, per creare una linea pensata ad hoc per le donne di oggi. Donne sempre "on the go" e che sono alla ricerca di una skincare routine veloce, funzionale e appagante.

Il must have: la Face recovery cream, una crema viso leggera, fresca e dalla texture leggerissima. Perfetta per qualsiasi tipo di pelle, questa crema coccola a fondo lasciando un piacevolissimo profumo fiorito durante l'applicazione.

La mia casa nel vento

Da un'area di pochissimi kilometri, nel profondo sud della Calabria arriva Maria C. Martino e il suo brand, la Casa nel Vento. Un'area conosciuta come il Distretto del Bergamotto, ingrediente fondamentale della linea di skincare del brand. Un vero a proprio rituale botanico che accompagna in un'esperienza sensoriale nei giardini del Sud.

Il must have: Botanicum, uno scrub sia per il viso che per il corpo caratterizzato da attivi idratanti, nutrienti, energizzanti e rivitalizzanti.

Urbanic Cosmetics

Dalla fusione di urban + organic, nasce Urbanic un brand che si sviluppa secondo tre principi fondamentali: qualità, efficacia e comfort di utilizzo. Una vera e propria smart clean skincare che punta all’equilibrio e al benessere della pelle sottoposta quotidianamente a inquinamento, stress e aggressioni esterne.

Il must have: Tokyo Cleanser, una crema detergente formulata pensata per la pulizia quotidiana, ricca di ingredienti attivi utili anche per riequilibrare il microbiota cutaneo, che può essere anche utilizzata come face mask lasciandola in posa qualche minuto. Il risultato? Una pelle idratata, riequilibrata, luminosa e defaticava.

Ya.Be.

“You Are Beautiful” e YA.BE. lo sa bene. Un brand che ha deciso di riscrivere le regole attraverso prodotti naturali per la cura e la bellezza della pelle del viso che si abbinano a un percorso interiore di mindfulness in formato audio podcast. Una vera e propria naturale e libera espressione di sé stesse nata dalla voglia di quattro donne e imprenditrici, ognuna con il suo know.how e il suo stile.

Il must have: la maschera viso Feed your Skin, Feed your Mind. Nutriente, idratante e rassodante dalla texture delicata che contiene, al suo interno, la Krameria triandra originaria delle Ande boliviane e del Perù e oli nutrienti estratti dai semi di girasole ozonizzato. Un trattamento per viso e mente che viene accompagnato da podcast di mindfulness di 15 minuti.

Lieve

Lieve è un brand Made in Italy, totalmente genderless, che non si basa solo su formule clean e con il 95% di ingredienti naturali e sulla stagionalità della pelle. Prodotti belli da vedere e preziosi da applicare, senza profumazione e con un pack sostenibile che vuole ridurre al minimo gli sprechi e le emissioni collegate.

Il must have: il Sudden Light Multivitamin Serum, un siero pensato per il cambio di stagione e per accompagnare la pelle in una nuova routine senza alcuno stress. La vitamina C, antiossidante,vitamina PP per purificare e illuminare e la provitamina B5 e la niacinamide decongestionano e proteggono da sbalzi di temperatura, intemperie e inquinamento.

Eterea Cosmesi Naturale

L'amore per la natura, l'artigianalità, l'attenzione per i processi d’innovazione ed indispensabili competenze scientifiche porta alla luce Eterea Cosmesi Naturale. Un vero e proprio laboratorio di alta fitocosmesi che offre prodotti efficaci e sicuri.

Il must have: il Photocity Shield Serum SPF30, un siero leggermente colorato che protegge la pelle non solo dai raggi solari, ma è anche un trattamento anti-age e antiossidante.

Autore: Gaia Magenis / Photo: Unsplash