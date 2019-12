Volete scoprire tutto quello che c'è da sapere sull'acqua di rose? Vi spieghiamo a cosa serve, perché fa bene alla pelle e i prodotti migliori e più famosi da provare

L'acqua di rose è uno dei cosmetici più antichi utilizzati e sicuramente uno dei più iconici. È forse infatti il prodotto che più fa parte del nostro immaginario quando pensiamo alla skincare e in particolare cura del viso. La sua nascita risale addirittura all'800 e viene ottenuta distillando dei petali di rose.



Ma vi siete mai chiesti perché l'acqua di rose è così famosa? Vi spieghiamo quali sono i suoi benefici e perché è il prodotto di bellezza più amato.

Acqua di rose: proprietà e benefici nella skincare

L'acqua di rose vanta molteplici effetti benefici per la pelle del viso e può essere utilizzata per le più svariate esigenze. La rosa ha infatti la proprietà di lenire la pelle, idratarla e renderla morbida e vellutata.



Rinforza le difese della barriera cutanea e svolge un'azione purificante. Ciò la rende adatta per tutti i tipi di pelle, da quella più secca e sensibile, facile agli arrossamenti, fino alla pelle grassa e impura.

Come utilizzarla?

È ottima per detergere delicatamente la pelle al mattino, con un rigenerante effetto rinfrescante, oppure può essere utilizzata dopo la pulizia come tonico addolcente. Alla sera, potete utilizzarla come impacco anti-stanchezza, con due dischetti di cotone imbevuti da applicare sul contorno occhi.

Durante la giornata, può essere vaporizzata a piacere sul viso, tutte le volte che necessitiamo di idratazione o un boost di freschezza.

Le acque di rose migliori e più famose

Cosa aspettate a inserire nella vostra beauty routine l'acqua di rose? Abbiamo selezionato per voi i prodotti top da provare.



Il primo cosmetico della nostra vita e a cui restiamo incredibilmente affezionate, dal profumo inconfondibile.



Un'acqua micellare efficace perfetta anche per il mascara waterproof, super delicata e lenitiva che non lascia il contorno occhi arrossato.



Un tonico che rinfresca, lenisce i rossori e riequilibra il pH e i giusti livelli di idratazione.



Il tonico perfetto per la pelle secca e sensibile, senza alcool, può essere utilizzato anche sul contorno occhi.



Un'acqua micellare con cellule native di rosa bianca, estratti di rosa nera e bianca, dalle proprietà antiossidanti per energizzare le pelli più stanche.



Un'acqua di rose bio e naturale, formulata secondo le ricette più antiche, con rose di Damasco.



Anche le pelli miste e impure hanno bisogno di molta idratazione, e questa mist all'acqua di rose dona idratazione riequilibrando la produzione di sebo.



Un'acqua di bellezza che può essere utilizzata come tonico o come fissante per il trucco, con acqua di rosa Centifolia.



Un'acqua micellare che elimina ogni impurità, difende la pelle dall'inquinamento e preserva la barriera idro-lipidica.



