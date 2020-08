Caldo, afa, sbalzo di temperatura: tutti fattori che minano la salute della pelle, idratazione in pole position. Che la pelle sia secca, mista o grassa, poco importa: scegliere il giusto mix di prodotti idratanti è il primo step per avere una pelle luminosa e compatta. Il prodotto must? Una maschera viso idratante. Ecco perché averla sempre a disposizione nel beauty case.

Maschere viso idratanti in estate

Contengono una percentuale di principi attivi talvolta superiore alle creme, sono veloci e facili da applicare e anche multitasking: le maschere viso idratanti sono un trend skincare che continua a conquistare le beauty addicted. Sul mercato esistono moltissime tipologie e formule anche se tra i tanti ingredienti star «l'elemento che più di tutti contribuisce all'idratazione della pelle è l'acido ialuronico un polisaccaride e componente naturale del derma», afferma Susanne Kaufmann, fondatrice del brand skicare che porta il suo nome. Se la maschera viso idratante andrebbe inserita nella beauty routine di tutte l'anno, è in estate che diventa un vero must. «La pelle che è stata esposta al sole ha bisogno di un una dose maggiore di trattamenti, amore e cura – continua Kaufamnn-. Le maschere per il viso sono un modo per garantire che il volto baciato dal sole appaia ancora più radioso».

Maschere viso idratanti in tessuto e in gel

Oltre alle classiche maschere in crema, nell'ultimo periodo sono sempre più gettonate quelle in tessuto e in gel. «Le maschere in gel sono particolarmente apprezzate per l’immediatezza sensoriale che veicolano - racconta Carlotta Del Canale, Technical Marketing Manager Davines e Comfort Zone - . Inoltre, questa tipologia formulativa, con basso residuo oleoso, è la preferita anche da un pubblico maschile. In più, essendo di rapido assorbimento ci consente di applicare più prodotti nella medesima beauty routine». «Le maschere in tessuto invece - continua Del Canale - consentono, grazie alla loro struttura, di veicolare un quantitativo di prodotto superiore, mantenere la posa e la tempistica di applicazione».

In cerca di una maschera viso idratante? Continua a leggere i nostri consigli con la selezione delle 9 migliori del momento.

In questa sheet mask è concentrata la stessa quantità di estratti di Bifidus di un intero flacone del siero Advanced Génifique! Il risultato? L'effetto replumping è assicurato.

Una crema ricca completamente naturale, studiata per restituire alla pelle idratazione e splendore. Gli ingredienti chiave sono estratto di cera d’api e viole del pensiero e olio di nocciola.

Ideale per restituire il corretto equilibrio di idratazione alla pelle, questa maschera super idratante, ideale per viso e occhi, leviga, detossina e lenisce le zone particolarmente disidratate. Contiene acido ialuronico e alghe rosse che equilibrano il pH.

Maschera in una nuova formula, è composta da un complesso di 5 ceramidini, ectoina e un complesso di peptidi idratanti che rinforzano gli strati della barriera idrolipidica e ammorbidiscono e idratano intensamente la pelle secca e danneggiata.

Contiene 50% di estratti d’uva ed estratto di cetriolo e può essere utilizzato sia come siero sia come sleeping mask idratante.

Rivitalizza con un effetto “seconda-pelle”. Infusa con acqua di Life Plankton™ e derivato di vitamina C, questa maschera ravviva il naturale splendore della pelle che riacquista un'idratazione ideale.

Con estratti di fragola, ciliegia e acido ialuronico, questa maschera viso monodose ha una texture gel fresca.

Naturale (e vegana), questa maschera idratante è a base di acido ialuronico e contiene estratti di fico e pompelmo.

Maschera in gel leave-on, ha una formulazione che contiene un elevato contenuto di acido ialuronico e olio di moringa da coltivazioni certificate Fairtrade. La texture “sorbetto” dona una sensazione di freschezza immediata.

Credit ph: Pexels.com