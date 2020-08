Trovate quella per voi tra le nostre sei idee di maschera viso fai da te. Proposte facili da ricreare con pochi ingredienti, per una pelle sana al top

Le maschere viso fai da te sono un must per una pelle sana e bella senza sforzo.

Realizzabili a casa con pochi ingredienti - spesso non più di tre per volta - garantiscono risultati ottimali senza sforzo.

Se alle classiche maschere viso da profumeria volete affiancare delle alterative casalinghe low cost - e assolutamente sicure - date uno sguardo alle nostre sei ricette collaudate, interamente a base di ingredienti naturali, continuando a leggere questo articolo.

Maschera viso fai da te purificante

Menta, yogurt e argilla (potete acquistarla in erboristeria) sono gli ingredienti ideali per creare una maschera viso purificante. L'argilla purifica, lo yogurt bianco è addolcente, idratante e ricco di vitamine e fermenti lattici. In fine, la menta è nota per le proprietà calmanti e disinfettanti.

Dopo aver spezzettato la menta - grossolanamente e con le mani, per evitare di ossidarne le foglie e perdere le sue proprietà - attivate l'argilla di vostra scelta (a noi piace quella verde) con poca acqua e yogurt. Quest'ultimo non farà seccare troppo l'argilla sul viso, in questo modo otterrete un buon effetto purificante e anti brufoli e imperfezioni senza andare a seccare la pelle.

Dopo averla tenuta in posa per una decina di minuti rimuovete la maschera viso con acqua tiepida.

Maschera viso fai da te idratante

Se la vostra pelle è secca, deidratata o semplicemente necessita di qualche coccola extra provate la maschera idratante con banana, olio di oliva e miele.

Ricche in fosforo e vitamine, le banane sono deliziose e cremose. La loro texture è particolarmente indicata per idratare la pelle unita a miele, idratante e anti batterico, e all'olio di oliva, uno dei super alimenti per eccellenza.

Frullate mezza banana matura poco olio e un cucchiaino di miele. Stendete il mix sul viso perfettamente pulito e asciutto e lasciate in posa per 10 minuti. La vostra pelle sarà tonica e idratata.

Maschera viso fai da te detox

La vostra pelle ha bisogno di un break? Prendetevi mezz'ora tutta per voi e realizzate una maschera green detossinante a base di tè verde, cetriolo, aloe vera e yogurt.

Lo yougrt bianco al naturale - due cucchiai - sarà la nostra base cremosa alla quale aggiungeremo un cucchiaino di gel aloe vera, dalle proprietà anti infiammatorie e cicatrizzanti, qualche goccia di infuso di té verde freddo - depurante e antiossidante - e un paio di fette di cetriolo frullate - depurante, rinfrescante e ricco di minerali - . Per aiutarvi nel creare una mixture dalla consistenza perfetta potete utilizzare un mixer.

Dopo aver tenuto in posa la maschera sul viso pulito e asciutto per 15/20 minuti sciacquate con acqua fresca per un effetto rinvigorente.

L'idea in più: sfruttate le bustine di tè utilizzate per l'infuso per un trattamento rinfrescante e drenante nella zona perioculare.

Maschera viso fai da te illuminante

Il limone è l'ingrediente chiave per una maschera viso fai da te illuminante. Unito al già citato e multitasking miele e allo zucchero è possibile ottenere un mix piuttosto fluido da tenere in posta per 10/15 minuti.

Le dosi? Il succo di quarto di limone, un cucchiaio di miele e mezzo cucchiaio di zucchero saranno utili a trattare tutto il viso, labbra comprese.

La maschera si rimuove con movimenti circolari e le mani umide: lo zucchero effettuerà un lieve scrub, il miele idraterà la pelle, mentre il limone illuminerà la pelle contrastando le macchie e renderà il viso più radioso.

La tip in più: questa maschera è straordinaria anche sulle mani, provare per credere.

Maschera viso fai da te in tessuto

Amate la praticità delle maschere in tessuto d'ispirazione coreana ma volete portare la vostra skincare routine a uno step successivo? Provate le maschere viso in tessuto home-made.

In commercio - da Muji come su Amazon - esistono infatti interessanti pack di maschere monouso in formato compressa, le cui dimensioni sono simili a quelle di una moneta.

Come funzionano? Si attivano a contatto con lozioni e fluidi per poi prendere la forma delle classiche sheet mask pre tagliate in formato standard.

Un esempio di maschera rinfrescante, purificante e lenitiva? Mixate un cucchiaino di tè verde con un cucchiaino di camomilla e un cucchiaino di acqua alle rose, lasciate che la maschera monouso assorba il mix e poi applicatela sul viso pulito tenendola in posa per circa 20 minuti.

La vostra pelle vi ringrazierà!

Maschera viso fai da te esfoliante

Obiettivo pelle levigata e zero pellicine con questa maschera da fare in casa con pochi ingredienti.

Procuratevi un cucchiaio abbondante di farina di avena e unitelo a due cucchiai del vostro latte preferito. Aggiungete poi un cucchiaino di yogurt e preparate una texture granulosa perfetta da lasciare in posa e rimuovere massaggiando per un effetto esfoliante efficace ma delicato.

Per un boost in più diminuite la quantità di yogurt e aggiungete un cucchiano di avocado schiacciato con la forchetta: è ricco di acidi grassi, vitamine e minerali preziosi per la pelle quanto per la nostra alimentazione.

Credits Ph.: Polina Tankilevitch, cottonbro, Karolina Grabowska, Anna Shvets & Ketut Subiyanto on Pexels