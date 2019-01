Con Kiehl's è facile trovare la soluzione migliore per la propria pelle. Scopri l'iniziativa speciale nelle boutique italiane

Gli abitanti di New York sono stati pionieri in moltissime cose: è nel cuore di questa enorme città che nacque il primo quotidiano ancora esistente negli Usa (è il New York Post, fondato nel 1803) e venne proiettata la prima pellicola cinematografica da Thomas Edison, nel 1894. Ma accanto a queste grandi imprese che hanno segnato la storia degli States (e dell'epoca moderna), altre piccole conquiste e altre innovazioni nel campo della comunicazione, della scienza e della bellezza, hanno avuto luogo a New York e hanno coinvolto alcuni pionieri del beauty come, per esempio, Kiehl's.

In che cosa è stato innovativo Kiehl's? Oggi alcune realtà, come il servizio cliente e la prova prodotto sono considerate pratiche comuni ma fu il brand americano, ben 167 anni fa, a "inaugurare" il primo servizio clienti, riconosciuto da tutte le consumatrici come fondamentale nella scelta dei prodotti per la pelle.





L'obiettivo? Non vendere di più ma offrire e consigliare al cliente la formula migliore per risolvere le sue esigenze. Non a caso, il fondatore della Farmacia Kiehl's, Irving Morse, credeva moltissimo nelle relazioni personali: incoraggiava chi entrava nel suo negozio a sperimentare i suoi rimedi artigianali e a provare i prodotti prima di comprarli.

«Try Before You Buy» divenne il motto della farmacia, un pilastro fondamentale per il servizio clienti che doveva essere personalizzato come mirata doveva essere la distribuzione dei campioncini per i quali i Kiehl's lovers andavano pazzi: «I clienti – si legge in un articolo pubblicato sulla Harvard Business Review, nel 2005 – venivano in pellegrinaggio nella sede sull'East Village dove i campioni erano offerti a piene mani».





L'intuizione di Irving Morse fu semplicemente geniale, geniale in quanto profondamente “vera”. Perché è da allora che «noi di Kiehl’s ci concentriamo sulla qualità dei nostri ingredienti e sull’efficacia delle nostre formulazioni - dichiara Cheryl Vitali, Worldwide General Manager di Kiehl’s Since 1851 -. Siamo talmente sicuri delle nostre formule, che vi diciamo “prova prima di comprare". Solo nel 2015 abbiamo distribuito oltre 106 milioni di campioni alla clientela. Siamo certi di avere la formula adatta per risolvere le particolari esigenze di pelle di tutti e i nostri clienti si rendono conto di non correre rischi. Possono provare il prodotto ed essere sicuri che vada bene per loro prima di fare l’acquisto».

Ecco perché, in qualsiasi negozio Kiehl’s troverete sempre qualcuno pronto ad aiutarvi: si chiamano Kiehl’s Customer Service Representatives (KCR) e sono veri e propri esperti skincare - riconoscibili dal tradizionale camice bianco - pronti a darvi consigli utili in ogni momento.





Perché, allora, non iniziare l'anno con Kiehl's, riservando una coccola speciale al vostro viso e al vostro corpo? Oggi Kiehl's è al vostro fianco con un'iniziativa davvero speciale: fino alla 28 febbraio, in tutti i punti vendita d’Italia, potrete ricevere una consultazione della pelle personalizzata, della durata di 5 minuti, con l'aiuto degli esperti di bellezza.

Scoprirete, così, quali sono le creme, i sieri, i tonici e le proposte skincare migliori per la vostra pelle e potrete provarle a casa: vi saranno, infatti, regalati cinque campioncini prova dei prodotti consigliati durante la consultazione che è un momento davvero unico non solo per trovare la risposta giusta alle vostre domande ma anche per scoprire alcuni bestseller firmati Kiehl's.





Qualche esempio? L'iconico siero notte Midnight Recovery Concentrate che rigenera la pelle durante la notte, il contorno occhi Creamy Eye Treatment with Avocado per un’idratazione a lunga durata e il fantastico duo Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash e Calendula Herbal-Extract Toner, ottimi per rimuovere le impurità, lenire e rinfrescare la pelle.

Cosa aspettate? Scoprite la vostra routine di bellezza ideale con la consulenza degli esperti skincare Kiehl's.