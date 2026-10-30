Si chiama Depthi ed è il nuovo nome da tenere d’occhio nel mondo della skincare coreana. Design giocoso, eye patch a forma di delfino diventati virali grazie anche alla popstar Zara Larsson.

La K-Beauty continua a reinventarsi e ad ampliare i propri orizzonti, questa volta puntando su una skincare che mette al centro non soltanto la formulazione dei prodotti, ma anche il design e la creatività. L’ultima novità si chiama Depthi, il nuovo brand di bellezza coreana lanciato da Goodai Global, il gruppo che ha contribuito alla crescita internazionale di marchi come Beauty of Joseon e Tirtir.

Presentato il 26 ottobre 2026, Depthi nasce con l'ambizione di distinguersi dalle estetiche minimaliste e dall'immaginario quasi clinico che caratterizzano molte delle proposte skincare più recenti. Il suo approccio è più colorato, sperimentale e giocoso, con prodotti pensati per trasformare la routine quotidiana in un momento di espressione personale. Un'identità che guarda a un pubblico internazionale e che fa dei social media uno dei suoi principali canali di comunicazione.

Gli eye patch a forma di delfino indossati da Zara Larsson

A portare il nuovo marchio sotto i riflettori è stata anche Zara Larsson. La cantante svedese ha infatti mostrato sui social uno dei prodotti di punta della linea, attirando l'attenzione dei fan ancora prima del lancio ufficiale.

Si tratta dei Blue Peptide Eye Patch, patch per il contorno occhi dalla caratteristica forma di delfino, un richiamo all'immaginario marino che accompagna alcuni dei beauty look più riconoscibili dell'artista. Il prodotto è stato anticipato attraverso contenuti pubblicati da Larsson su TikTok, dove la cantante ha sfoggiato gli eye patch dopo aver ricevuto alcuni campioni.

La strategia è proseguita coinvolgendo anche la sua community: alcuni membri del fan club hanno ricevuto i patch e condiviso a loro volta contenuti online. Un esempio di come, nel panorama beauty contemporaneo, un prodotto possa iniziare a circolare e a suscitare curiosità prima ancora di arrivare ufficialmente sul mercato.

La skincare diventa più creativa

Il debutto di Depthi comprende due prodotti principali. Accanto ai Blue Peptide Eye Patch c'è la Bonding Barrier Cream, una crema idratante formulata per sostenere la barriera cutanea. Due referenze che raccontano le due anime del brand: da una parte l'attenzione alla cura della pelle, dall'altra una ricerca estetica più distintiva e riconoscibile.

Il nome stesso, ispirato alla parola inglese depth, ovvero profondità, richiama l'idea di osservare con maggiore attenzione i prodotti, i consumatori e il settore beauty. L'obiettivo è sviluppare un marchio indipendente capace di sperimentare, senza necessariamente seguire le formule che hanno già decretato il successo di altre realtà della K-Beauty.

Quando arriverà in Europa?

Il lancio di Depthi parte dagli Stati Uniti, con una distribuzione iniziale attraverso i canali digitali del brand. L'espansione in Europa e in Corea del Sud è prevista per l'inizio del 2027. Per chi ama scoprire in anticipo i nuovi nomi della skincare coreana, sarà quindi un marchio da seguire nei prossimi mesi.

Intanto, il debutto degli eye patch a forma di delfino dimostra quanto il linguaggio della bellezza stia diventando sempre più visivo e legato alla cultura pop. Perché oggi, oltre agli ingredienti e alle promesse skincare, anche il design e la capacità di creare una conversazione sui social possono contribuire a rendere un prodotto immediatamente riconoscibile.