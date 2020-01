In inverno la pelle è messa a dura prova non solo dal freddo ma anche dallo smog e inquinamento, dai raggi UV e dai rossori. Per questo, scegliere la crema corretta è fondamentale

In inverno la pelle del viso è particolarmente provata dalle basse temperature ma anche dalla vita cittadine, tra stress e smog. Per questo scegliere una buona crema invernale è indispensabile. Ma quali caratteristiche deve avere? Perché a volte l’equazione basse temperature= crema dalla texture ricca non sempre vale.

Sensorialità, aroma, esigenze: cosa cerchiamo da una crema viso



La prima caratteristica da ricercare? Il confort. Ovvero, quanto una crema sia “coccolosa” sulla pelle. Non è un caso che sia tra le prime esigenze perché in inverno il clima rigido ci porta a ricercare tutto ciò che è confortevole, e più un prodotto lo è più abbiamo la tendenza a utilizzarlo. La sensorialità, assieme anche a un profumo che ci piace, ci invogliano a utilizzarlo tutti i giorni, garantendone così l’efficacia.

Ma non è solo questione di consistenza ed aroma; un’altra caratteristica da non sottovalutare è la capacità di creare uno scudo anti-freddo. Per questo, soprattutto le pelli normali e più sensibili, è essenziale la presenza di burri e oli emollienti, in alternativa l’acqua, anche termale, per le pelli più grasse. Questi ingredienti infatti garantiscono l’elasticità epidermica anche a basse temperature.

Fondamentale, e questa è la terza caratteristica di una crema invernale, il fattore di protezione contro tutti i tipi di raggi UV e ingredienti che proteggono anche da smog e agenti inquinanti, indispensabili durante la stagione più fredda quando si vive per la maggior parte del tempo in città.

Last, but not least, gli ingredienti anti-rossore, ovvero tutti quelli che svolgono un’azione calmante ed emolliente così da lasciare la pelle morbida come la calendula, l’argilla bianca, la malva o il miele.