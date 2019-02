Un nuovo ingrediente che arriva dall'oriente sta spopolando nei nuovi prodotti di skincare per la cura di varie problematiche della pelle



Conosciamo tutte l'utilità della centella asiatica nel contrastare gli inestetismi della cellulite, grazie alle sue proprietà drenanti, ma è soltanto recente il suo utilizzo nei prodotti per la cura del viso.

Un post condiviso da Anna.4rt (@annaristiana14) in data: Ott 13, 2017 at 7:43 PDT

La tendenza arriva, come sempre più spesso accade, dalla skincare coreana (ma veniva già usata dalla medicina cinese tradizionale), dove la centella viene impiegata per migliorare varie problematiche della pelle.

Viene utilizzata principalmente per combattere gli stati infiammatori della cute e i benefici del suo uso sono particolarmente evidenti nel contrastare le imperfezioni da acne, ma non solo. Grazie alle sue componenti antiossidanti - contiene varie vitamine, niacina e carotene - aiuta la pelle a ripararsi e rigenerarsi, stimola la produzione di collagene e riduce l'infiammazione.

Per questo motivo aiuta a lenire anche le pelli sensibili, irritate e arrossate, contribuisce a far diminuire le macchie post-brufolo e le piccole cicatrici a cui sono soggette le pelli acneiche.

Da non dimenticare, poi, la sua capacità di stimolare il microcircolo favorendo il drenaggio dei tessuti. In questo senso è un ingrediente prezioso per le creme contorno occhi, specifiche nel minimizzare borse e gonfiori.

Una crema-trattamento dalla texture corposa con alla base il Centella Complex per favorire i processi di riparazione della pelle e lenire gli arrossamenti, grazie anche al colore verde che si trasforma in una tonalità naturale una volta assorbita.



Un trattamento anti age a base di centella, in grado di stimolare la produzione di collagene e riparare la struttura cellulare, proteggendo la barriera cutanea. Ha una texture leggera a rapido assorbimento.



Una crema specifica per le pelli più aride e sensibilizzate che restituisce i giusti nutrienti alla pelle per renderla nuovamente elastica e idratata. A base di vitamina C, E, A, ginkgo, echinacea e centella.



Trattamento specifico per le pelli a tendenza acneica e con imperfezioni. La centella aiuta a combattere lo stato infiammatorio dei brufoli e favorisce i processi di guarigione.



Una texture fresca e leggera di rapido assorbimento che aiuta a contrastare il gonfiore del contorno occhi e donare uno sguardo più riposato.



La centella potenzia l'effetto della vitamina C ad azione illuminante, per rendere il colorito più uniforme, senza imperfezioni, attenuando anche le linee d'espressione.



Un siero riparatore che contrasta le discromie e rende la pelle più elastica, protegge la cute dagli agenti esterni ed è ottimo anche come base per il trucco.



L'azione illuminante della vitamina C e l'effetto drenante della centella rendono il contorno occhi più disteso, tonificato e con le occhiaie scure meno evidenti.



Un trattamento specifico anti-borse che aiuta a drenare i gonfiori, con effetto anti stanchezza immediato.



Non mancano le opzioni a base di centella neppure per le amanti della cosmesi biologica, con questo siero ad azione rimpolpante che stimola il rinnovamento cellulare.



Le ampoule coreane sono sieri particolarmente concentrati mirati per un problema specifico, in questo caso l'alta concentrazione di centella aiuta a migliorare l'aspetto delle pelli acneiche, controllando la produzione di sebo senza disidratare.



Dal marchio organico australiano un booster ad azione rivitalizzante per le pelli che mostrano segni di stanchezza a base di centella e oli vegetali preziosi.



A metà strada tra un prodotto di skincare e uno di make up, la cc cream migliora il colorito rendendolo più omogeneo, mentre la centella minimizza macchie e imperfezioni.



Non poteva mancare un detergente a base di centella, formulato per le pelli più sensibili e soggette a irritazioni, dalla formula delicata e senza sapone.



Credits Ph.: Pixabay