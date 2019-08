Volete prolungare la vostra tintarella? Seguite i nostri consigli (e fate scorta dei prodotti giusti)

Obiettivo tintarella dorata raggiunto! Dopo settimane al sole, con la protezione giusta, finalmente potete sfoggiare l'abbronzatura che tanto desideravate.

Ma la fine delle vacanze - e delle belle giornate al sole - è ormai vicina. Come fare per mantenere il colorito più a lungo e senza spellarvi?

Vi diamo una mano noi consigliandovi i prodotti giusti per una pelle abbronzata...fino alla fine di settembre!

L'autoabbronzante: un fedele alleato

Utilizzare una crema corpo con qualche goccia di autoabbronzante è un'ottima idea per prolungare l'abbronzatura. Se siete in città, potete usare anche una leggera protezione arricchita con pigmenti che esaltano il colorito. Tra i prodotti consigliati per valorizzare la tintatella c'è Terracotta Sunless di Guerlain. Questo spray autoabbronzante per viso e corpo regala un risultato naturale e uniforme al 100%. Contiene anche due ingredienti altamente idratanti, la glicerina e l’aloe vera, che lasciano la pelle elastica e morbida.

Raggiunge anche le zone più difficili. Inoltre, la formula con vitamina E idrata e protegge l’epidermide. Asciuga subito ed è perfetto per donare colore alle gambe.

Mantiene l'idratazione cutanea e offre un'azione anti-arrossamento e lenitiva, proteggendo al contempo la pelle dai radicali liberi.



Ai fiori d’acqua e di sole, illumina e dona, senza sole e dopo un paio d'ore, un'abbronzatura naturale e uniforme idratando la pelle. La texture setosa si stende facilmente e si assorbe rapidamente, senza lasciare tracce.

Il make-up: mai senza illuminante

L'illuminante dorato è il prodotto migliore per esaltare l'abbronzatura e ravvivare l'incarnato. Tra i consigliati c'è SunBeam Illuminante viso abbronzatura dorata di Benefit Cosmetics. Applicatelo con piccoli tocchi sulle guance e sull'arcata sopraccigliare e poi sfumate.

La protezione solare: perché usarla ancora

Anche se abbronzata, la pelle va sempre protetta: un ottimo SPF sotto al sole - in città e in spiaggia, durante gli ultimi fine settimana di sole - è la soluzione giusta non solo per poter rinforzare la tintarella e prolungarla ma anche per mantenere una pelle sana e priva di macchie. Vi consigliamo di usare un prodotto con un SPF non inferiore a 15 (e di ottima qualità) come Dior Bronze Olio spray protettivo abbronzatura sublime spf 15.

La crema doposole: il ruolo dell'idratazione

Ultimi bagni di sole? Ricordate che la pelle va sempre idratata, anche dopo la detersione: è uno step essenziale per evitare spellature. Tra i nostri doposole preferiti c'è Soleil Bronzer Latte Dopo Sole di Lancôme che rivela un'abbronzatura luminosa e uniforme dal finish satinato e incredibilmente radioso. Arricchito da tre oli preziosi (argan, monoï, rosa canina), questo latte dopo sole delicatamente profumato si assorbe rapidamente avvolgendo la pelle in un velo di morbidezza.

Lenisce immediatamente la pelle dopo l'esposizione solare e prolunga l'abbronzatura fino a un mese. Il merito è del Tan Activator Complex di Lancaster che accellera la produzione naturale di melanina per un'abbronzatura duratura.

Ripara, lenisce e prolunga l'abbronzatura di circa due settimane mantendola sublime. Ideale per le pelli chiare e le zone più sensibili, previene la comparsa delle macchie.

Credit ph: Pexels, Unsplash