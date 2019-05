Intenso e vibrante, l'ottanio è tra i colori di smalto must da provare: ecco le sue sfumature più cool

Le profondità marine ma anche quelle delle galassie, oltre alle tonalità sature e scaldate dal sole d’agosto: l’ottanio, e tutte le sfumature che gli ruotano attorno, è tra i colori di smalto più cool.

Una nuance passe-partout perfetta sia al mare che in città. Se amate anche voi questo colore, ecco 12 smalti da non lasciarsi scappare.

36 Say my Name- Shine Last&Go!, Essence

La formula di Essence è vegana e garantisce un’ampia gamma di colori e anche una tonalità estremamente intensa e ottimale, che si applica facilmente.

Nail Colour, & Other Stories

Si chiama Côtelé Ocean, ha un effetto leggermente iridescente e si ispira alle profondità marine e alle sfumature degli oceani.

Smalto Saint Tropez Nails, Diego dalla Palma

Intenso e ispirato al colore del Mediterraneo, nella collezione del brand si trova anche lo smalto ottanio che si applica facilmente grazie al pennello mentre il colore resta pieno.

In the Background, Faby

Il pennello è composto da 400 setole che permettono di applicare il colore in modo semplice e uniforme garantendo così coprenza, durata e un colore vivido che asciuga velocemente. La formula non contiene sostanze aggressive per l’unghia.

Full Moon Party, Sephora

Iridescente, la formula del marchio garantisce 5 giorni di brillantezza e una tonalità molto intensa e lucida grazie anche al pennello che stende il colore uniformemente.



Bleu Nigelle, Yves Rocher

La formula è completamente vegetale, nel rispetto della struttura naturale dell’unghia e il colore è intenso e brillante.

Carbon Blue, Pupa

Effetto gel, questo smalto a lunga tenuta ha un colore pieno e denso e, una volta steso, crea un effetto vetro estremamente lucido.

Bleu Trompeur, Chanel

Della collezione Le Vernis, l’effetto è quello di una lacca ultra brillante e molto resistente mentre la formula è anche protettiva nei confronti dell’unghia.

Nail Polish Ottanio, & Other Stories

Fa parte della collezione Paris Atelier ed è un ottanio che vira verso il blu, la formula è a lunga tenuta e garantisce grande lucentezza una volta applicato.

Blue Drop, Dior

Della nuova collezione estiva, questo smalto azzurro intenso a lunga tenuta è ispirato ai colori della terra sotto il pieno sole estivo. Accanto anche il giallo intenso, l’ocra e il cioccolato.

Galactic Glow, Catrice

Effetto traslucido e colori ispirati alle galassie più lontane per questo smalto iridescente dai mille riflessi.

39 Mermaid Tales, Essence

Della collezione Shine Last&Go!, la formula di questi smalti è pensata per essere altamente pigmentata e per asciugare molto più in fretta, mentre la resa è a effetto gel.



Graphic: Elisa Costa

Credit photo: Unsplash