Le unghie nude sono sempre la scelta migliore per un'eleganza senza tempo. Ecco le manicure più belle per il nail look dell'autunno inverno 2021 2022

Minimal e chic allo stesso tempo - quindi ideali per un red carpet come per una every day manicure - le unghie nude del momento sposano i colori dal beige al rosa pastello. Versatili, perfette quando si è dubbiose sulla nuance da scegliere per la nail art, per questo autunno rappresentano la manicure must try. Vi spieghiamo perché dandovi delle ispirazioni sui colori da provare per le unghie nude autunno inverno 2021 2022: scopritele subito!

Unghie nude color beige: la scelta delle star

Il colore più "neutro" che si abbina a ogni situazione e su qualsiasi tipo di unghie (meglio se lunghe e squoval come quelle di JLO nella foto). Non a caso sono tra le tonalità preferite dalle star come alternativa allo smalto scuro (che quest'anno sarò proposto soprattutto nelle sfumature del viola) e al classico rosso da red carpet. (Nel dubbio, date sempre uno sguardo alle nail art di Tom Bachik che è il manicurist più amato dalle celeb!).

Unghie color naturale

Sempre JLo, qui al MET Gala (ormai è lei il riferimento per chi è in cerca delle nail art più glam); in versione super naturale, quasi un ton sur ton che si adatta a ogni forma di unghia.

Unghie color carne

Per chi ama la discrezione, sempre molto gettonato questo nude ton sur ton è valorizzato da un finish molto luminoso.

Unghie gel colore neutro per la base + dettagli di luce

Ecco, invece, una base neutra (un rosa che vira verso una nuance lattiginosa) per una manicure in gel arricchita da punti luci e grafismi che la rendono meno "scontata".

Unghie nude color cipria con micro disegni

La base cipria è opaca (trend alert: la manicure matte è da provare questo autunno inverno 2021 2022). Per renderla più originale, il consiglio è di creare dei grafismi minimal (o emoji), diversi per ogni unghia.

Unghie semplici color rosa

Infine il rosa, in una variante piena, cremosa, molto elegante anche abbinata ad altre tonalità come il denim. Noi siamo tentati di provare l'accostamento. E voi?

Credit ph: PassioneUnghie, OPI, Pexels.com