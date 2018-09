Stanche della solita french? Il grande classico si reinventa e dà vita a 7 nuove interpretazioni tutte da sperimentare



La french manicure è sempre un evergreen amatissimo. Ma se siete stanche della solita versione rosa nude con tips bianche provate a sperimentare le varianti più cool di unghie french, reinterpretate dai migliori nail artist nei backstage delle settimane della moda.

Come si reinventa un grande classico? Abbiamo selezionato per voi le 7 versioni più belle e originali che vi faranno amare nuovamente la french, ma in un modo del tutto nuovo.

Double line

Un twist di originalità per la più classica french manicure, vi basterà realizzare una seconda linea bianca a metà dell'unghia, replicando la forma della punta.



Dark tips



Semplice e terribilmente chic, sostituite alle tips bianche uno smalto di un colore scuro, bordeaux o prugna, per un effetto da dark lady elegantissima.



Reverse french



La french manicure "inversa" in versione pop e colorata, realizzata dal nail artist Antonio Sacripante nel backstage di Daizy Shely.



Circle french



Un altro nail look ideato da Antonio Sacripante per Antonio Marras, una french manicure di forma circolare color crema e oro.



Over the moon

La terza variante realizzata da Antonio Sacripante per Elisabetta Franchi prevede la lunetta color rosa antico a contrasto con lo smalto rosso lacca.



Minimal colour

Unghie nude e tips colorate con una linea sottilissima, per chi ama un tocco di colore sulle unghie senza risultare too much.



Faded black



Una french con tips nere che vanno a sfumare verso la metà dell'unghia, per un effetto acquarellato.



Credits Ph.: Mondadori Photo - Arwork by Elisa Costa