A Natale i grandi classici fanno sempre un gradito ritorno, scoprite quali sono gli smalti rossi must have per le vostre unghie del Natale 2018



Quale migliore occasione del Natale e delle Feste per sfoggiare una manicure classica ed elegante, dal fascino intramontabile?

Gli smalti rossi sono diventati un evergreen irrinunciabile per tutte le appassionate del mondo nails e il binomio tra unghie laccate di rosso e l'atmosfera natalizia è sempre vincente.

Volete scoprire nuove nuance da provare? Abbiamo selezionato 7 nuovi smalti rossi must have per il vostro Natale 2018.

Quest'anno il Natale firmato Chanel è tutto all'insegna del rosso. La nuova nuance di rosso brillante è impreziosita da microparticelle luminose, per quel tocco festoso in più. Perfetto da abbinare alla limited edtion in red di N°5.



Una limited edition dal packaging prezioso in una nuance molto chic e sofisticata, questo rosso pompeiano leggermente metallizzato conquisterà anche le più restie a "osare" con il rosso sulle unghie.



Un rosso scuro intenso e di carattere per chi ama lo stile dramatic, dalla collezione dedicata al film Disney per Natale.



Unghie rosse e scintillanti? La manicure imperdibile delle Feste! Questa tonalità di rosso profondo si arricchisce di un effetto perlato multiriflettente, donando diverse sfumature a seconda della riflessione della luce.



Lo smalto a lunghissima tenuta (resiste impeccabile per 7 giorni) in una nuance di rosso fuoco, intenso e super coprente, per una manicure super lucida e duratura.



Un rosso diverso dal solito e molto cool, dal sottotono mattone per omaggiare lo stile Nineties. La formula è quella di uno smalto effetto gel che garantisce lucentezza e durata, senza dover utilizzare una lampada UV/LED.



Per tutte quelle che si sentono un po' il Grinch a ogni Natale ma non vogliono rinunciare a una manicure natalizia davvero glamour. La tonalità è quella classica del rosso cremisi, con finissimi glitter dorati.



Credits Ph.: Pexels - Artwork by Elisa Costa