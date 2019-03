La manicure del sabato sera? Glamour, d'effetto e sopratutto scintillante. Scoprite gli smalti da provare selezionati per voi da Grazia.it



Per una serata speciale, un sabato sera tra amiche o una cena galante, anche la scelta della manicure è indispensabile per realizzare un look di sicuro effetto, curato nei minimi dettagli. Scegliete uno smalto prezioso, dai riflessi glitter e olografici e non passerete inosservate.

Gli smalti glitter sono un must have per le amanti delle manicure scintillanti: bellissimi applicati da soli, sono anche perfetti da utilizzare come top coat o da mixare con smalti opachi per ottenere look sempre diversi e adatti a ogni occasione.

Dal classico oro prezioso e scintillante, passando per le tonalità intense del rosso e del blu, fino ad arrivare a tinte olografiche e cangianti capaci di sprigionare riflessi sorprendenti a seconda della luce.

Continuate a leggere l'articolo e lasciatevi ispirare dagli smalti più scintillanti del momento, perfetti per completare i look dei vostri sabato sera. It's party time!

Una cascata di glitter dorati di diverse dimensioni per rivestire le ovstre unghie di uno strato prezioso e ultra riflettente.

Uno smalto semipermanente color oro rosa, dalla formula scintillante e pigmentata. Scivola sull'unghia senza sforzo ricoprendola di uno strato di colore resistente fino a 4 settimane.

Per le amanti delle manicure sofisticate, uno smalto effetto strass con finissimi microgltter color rosa tenue.

Un'esplosione di colore per le vostre unghie: questo smalto a base chiara è cosparso di microglotter azzurri, rosa e argento.

Il classico smalto rosso, ma con un twist: questo è impreziosito da una cascata di glitter argento ultra riflettenti.

Ricoprite le vostre unghie di preziosissimi coriandoli oro. Perfetto da applicare da solo, questo smalto è ideale anche da sovrapporre a un colore scuro per una manicure sofisticata.

Per le amanti dei colori neutri e caldi, questo smalto è perfetto: le sue particelle glitter color nude donano a qualsiasi incarnato.

Uno smalto cangiante, che a seconda della luce rilascia una cascata di bagliori inaspettati. Per unghie d'effetto.

Per una manicure sofisticata da gran sera, scegliete questo smalto grigio antracite ultra pigmentato, impreziosito da glitter oro di diverse dimensioni.

Un duo di smalti metallizzati per dare luce e impreziosire la vostra manicure: una tonalità calda e una fredda per soddisfare qualsiasi esigenza.

Credits Ph: Elisa Costa



Credits Ph: Unsplash