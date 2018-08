Date un twist in più ai vostri look estivi con gli abbinamenti smalto & sandali più cool di stagione

Smalti e sandali: un perfect match che svolta il look.

Abbiamo selezionato per voi il meglio in fatto di smalti e sandali per l'estate 2018. Dalle tinte a contrasto ai tono su tono vincenti, preparatevi a svettare sui tacchi o a essere pratiche & glam con i sandali piatti.

Trovate l'abbinamento perfetto per i vostri outfit estivi continuando a leggere questo articolo.

Un post condiviso da Fashion inspiration for 👑 (@fashionforqueenss) in data: Lug 4, 2018 at 4:05 PDT

Sandali nude con stampa + smalto rosso

I sandali Aquazurra con stampa di ciliege si sposano alla perfezione con lo smalto Dior Rouge Matte 999, il rosso più famoso della maison francese.

Sandali bianchi con nastri vichy + smalto celeste pastello

Flat sandal in pelle e tessuto Christian Loboutin per un outfit comodo, ancora più chic se abbinati allo smalto celeste pastello chiarissimo Faby Nail Lacquer Lightness.

Sandali neri con tacco arcobaleno + smalto nero

Un match cool e sofisticato quello tra i sandali Charlotte Olympia in suede nero con tacco arcobaleno e lo smalto Chanel 580 Celebrity.

Mules con nappine + smalto giallo

Un abbinamento audace e glamour per lo smalto giallo Opi Sun, sea and sand in my pants e i sandali con il tacco Aquazzurra.

Sandali corallo + smalto bianco

Lo smalto bianco - questo è Sephora CollectionL02 Under the covers - è un must estivo. Provatelo con i sandali Alexander McQueen corallo in pelle e suede.

Ciabattine gioiello + smalto fucsia

Fucsia tono su tono per le ciabattine N°21 in satin con applicazione di cristalli e lo smalto Givenchy Le Vernis N°06 Framboise Velours.

Platform animalier + smalto argento

Lo smalto Kiko Holographic Nail Lacquer 01 Argento completa al meglio il look dei sandali animalier Dolce & Gabbana in canvas metallico.

Sandali rose gols + smalto rose gold

Matchy-matchy in oro rosa tra i sandali in pelle craquelé Christian Loboutin e lo smalto Zoya Vegan Beth.

Sandali gialli + smalto blu elettrico

Giallo e blu elettrico? Oh, yes! Amiamo l'abbinamento tra i sandali piatti con borchie Valentino Rockstud e lo smalto Pupa Lasting Color Shock 001 Electric Blue.

Sandali in raso azzurro + smalto blu

Sandali spuntata in satin annodato N°21 in tinta azzurra, ideali con lo smalto blu scuro classico Essie 91 Midnight Cami.

Artwork: Elisa Costa