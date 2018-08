Divertenti, irriverenti, super colorati: gli smalti dell'estate assumono tonalità pop ispirate ai colori della stagione. Per una manicure femminile e piena di leggerezza

Verde acqua come i mari più profondi, giallo come il sole, l’ananas e il mango, fucsia come i fiori tropicali e arancio corallo pop: in estate gli smalti assumono le tonalità tropicali più vibranti e accese che ricordano le mete esotiche più lontane, da Cuba fino alle Fiji passando per le Hawaii.



Divertenti, a tratti irriverenti, sono comunque iperfemminili, tonalità piene che colorano le calde giornate estive.

Fucsia intenso



A tratti ricorda il colore delle bouganville che fioriscono in estate oppure sono vagamente fluo così da renderli ancora più squillanti: lo smalto fucsia è tra i grandi classici di stagione, valida alternativa al rosso, è più giovanile e adatto all’estate. Più o meno intenso, la variante di & Other Stories è leggermente più opaca mentre i fucsia di Essence e di Sally Hansen sono molto più luminosi come accesi dal sole.

Arancio aranciata



Color vitamina C, pop, deciso, la stessa tonalità delle arance mature appena tagliate: l’arancio è uno dei colori evergreen della bella stagione e si presta a differenti sfumature: sul corallo quella di T.LeClerc, tendente al rosso la versione di YSL, intensa la versione di Catrice e classica quella di Marc Jacobs.

Color del mare



Per chi vuole osare, per chi ama le profondità marine e le mille tonalità del mare, l’azzurro è perfetto. Dal verde acqua di Wycon e di Yves Rocher, al turchese della linea di Claudia Schiffer, all’azzurro piscina di Dior, non a caso la tonalità si chiama Splash. Volete azzardare? Optate per le tonalità con riflessi metallizzati come quella di Marc Jacobs o la versione leggermente più chiara di Sephora. Per non passare inosservate.

Giallo, ottimismo!



Giallo sole e girasole, giallo mango e banana: giallo come una forte personalità, leggerezza, estrosità, voglia di cambiamento e crescita. A livello cromoterapico a tutto ciò rimanda questa tonalità in grado di donare gioia e fiducia in se stessi. E allora giallo a piene mani! Leggermente più scuro come quello di Artistic e di Maybelline, deciso e intenso come quello di Pronails Longwear.

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Unsplash