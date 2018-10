Volete indossare sulle unghie i colori di tendenza dell'autunno? Ecco i migliori smalti da provare

Non solo prugna e marrone, le tonalità più classiche: quest'autunno le unghie si tingono di nuance viola, in tutte le possibili sfumature, con un finish brillante, metallizzato o glitterato per una manicure che non passa inosservata.

Non mancano, però, i colori evergreen come il rosa o il rosso, proposto in una variante matte.

Scoprite, con la nostra selezione, i 10 migliori smalti per quest'autunno.

Dal risultato opaco e dall'inedito effetto velluto, questo smalto rosso fa parte della collezione autunnale Le Mat di Chanel. Un vero must.

Dall'effetto gel, questo malva glitterato ha una brillantezza e una tenuta long lasting. In limited edition.

Dal colore intenso e ultra-lucente, questo colore rosso scuro scintillante è ideale per anticipare il mood natalizio.

Viola delicato ma allo stesso tempo potente e affascinante, ha un finish iridescente per una manicure irresistibile e super cool.

Vibrante viola, il colore più glam per l'autunno 2018, ha un finish super luminoso.





Per chi ama il nude. Questo smalto regala alle unghie un effetto gel professionale che dura 14 giorni.

A lunghissima durata e ultra shine, ha una formula “gel like” che dona brillantezza, colore pieno e un effetto volumizzante sull’unghia.

Nuance super luminosa, è un incontro tra i colori prugna e lampone.

Il ritorno di un grande classico nei colori del cielo e con un finish glitteratissimo: questa smalto che è ancora un must-have.

Questa lacca in una tonalità castagna metallizzato riprende i colori del bosco autunnale.



Artwork: Elisa Costa