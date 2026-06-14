Dalle star ai social, la tonalità più morbida del rosso diventa protagonista con finiture leggere e dettagli discreti. Ecco le migliori idee di unghie rosso fragola

Non è un rosso pieno e deciso, non è nemmeno un rosa pastello. Sta nel mezzo, con una tonalità morbida e luminosa che ricorda davvero il colore delle fragole mature. Ma forse è proprio questo il motivo per cui piace così tanto: perché è associato a una stagione positiva e funziona nella vita di tutti i giorni adattandosi a ogni contesto. Di cosa stiamo parlando? Delle unghie rosso fragola che come ogni estate, tornano in pole position.

Le celeb che amano le unghie rosso fragola

Lo sanno bene le celeb che hanno sfoggiato unghie rosso fragola in diverse situazioni: da Hailey Bieber a Zendaya fino a Dua Lipa e Selena Gomez, la lista delle star che hanno più volte portato manicure rosate o rosso tenue è davvero molto lunga. Scorrendo gli scatti dei red carpet, poi, notiamo che il rosso fragola non è legato a un solo stile. Lo si vede su unghie corte e naturali, ma anche su forme più curate e leggermente allungate. Funziona con finiture super lucide, ma anche con effetti più morbidi e “cremosi”. La tendenza di questa estate spinge verso nail art più leggere con effetto lucido quasi “vetroso”, oppure su manicure arricchite di piccoli dettagli decorativi, come linee sottili o punti luce discreti, ma sempre con l’idea di non appesantire mai troppo il risultato finale. Pronte a provare una nail art super succosa?Ecco alcune idee che abbiamo selezionato per voi.

Rosso fragola pieno e ultra lucido

La versione più essenziale e riconoscibile: un colore uniforme, brillante, steso in modo preciso con finish gel. È la scelta ideale per chi vuole un effetto ordinato e sempre elegante senza aggiungere decorazioni.

Effetto jelly trasparente fragola

Una variante più leggera e moderna, con un colore semi-trasparente che lascia intravedere l’unghia. L’effetto finale è fresco, quasi “succoso”.

French manicure con punta rosso fragola

Una reinterpretazione della classica french: base nude o lattiginosa e punta sottile color fragola.

Sfumatura ombré nude e fragola

Il colore parte delicato dalla base e si intensifica verso la punta. Il risultato è morbido, sfumato, e dona profondità all’unghia.

Dettagli a micro cuori su base lattiginosa

Una nail art più giocosa ma sempre delicata, con piccoli cuori rosso fragola su fondo chiaro. È un modo semplice per aggiungere un accento romantico senza esagerare.

Effetto glazed rosso fragola

Una finitura leggermente perlata o satinata sopra il colore, che crea un effetto luminoso e “glassato”. È molto elegante quando colpisce la luce.

Unghie corte naturali rosso fragola

Una versione molto quotidiana: unghie corte, forma arrotondata e colore uniforme.

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