Il mood coozy passa dalla casa alle unghie con una manicure che riporta alla mente le giornate all'insegna di cioccolata, film e plaid.

Si chiamano plaid nails e sono le unghie per eccellenza dell'autunno. Quando le temperature iniziano ad abbassarsi e le giornate diventano più corte è impossibile non cercare un po' di calore nel sempre presente plaid (meglio conosciuto come copertina). Da indossare nelle mille e più varianti di colore riporteranno alla mente anche le classiche gonne a pieghe in puro stile college. Da non perdere.

Qui le più belle ispirazioni made in Instagram da rifare per la prossima manicure.

Pumpkin Spicy Latte

La manicure perfetta che si ispira all'autunno e una delle bevande simbolo direttamente dagli USA. Un po' milky con quel tocco che arancio che in autunno non manca mai.

Missmatched

Unghie tutte uguali? No grazie. Queste almond nails arricchiscono gli incroci con unghie dal colore pieno e di impatto.

Matte

I colori matte sono tornati a dettare legge e, meglio ancora, se abbinati a nail art dove i colori si incontrano e scontrano per un mix perfetto.

Pastel inspo

I toni pastello riempiono questa manicure dove diverse ispirazioni e nail art compongono una manicure di super tendenza.

Power&Color

Autunno sì, ma non senza colori. In questo caso le sfumature del rose e del lilla diventano protagonisti abbinandosi perfettamente anche a un maglione coozy color pastello.

Brown&Check

Tra i colori trend dell'autunno immancabile il marrone e le sfumature del terracotta che caratterizzano questa manicure su unghie dalla forma a mandorla.

Fashion Obsession

Ispirata all'iconica stampa check di Burberry, questa manicure si arricchisce dell'effetto 3D che riproduce le trecce di un maglione autunnale.

Clueless

Gli indimenticabili completini pastellosi degli anni '90 e protagonisti dell'iconico film Clueless diventano manicure grazie ai colori tenui e alla nail art a check.

Autore: Gaia Magenis / Photo Credits: ManiMood, ReynaRoseNails on Etsy