Colori unghie: ecco i migliori smalti autunno inverno 2021 2022 su cui puntare per una manicure TOP

Quali sono i migliori smalti autunno inverno 2021 2022 che non possono mancare nel nostro beauty case? Le tendenze del momento puntano su manicure nude come il beige o il rosa pastello strizzando l'occhio alle tonalità più bold come il rosso scuro o le nuance autunnali proposte in una versione sparkling. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. Da Chanel a Dior fino a Zoya e ad altri tra i top brand conosciuti dai nail addicted, ecco 10 fra i migliori smalti autunno inverno 2021 2022 tra cui scegliere per la vostra prossima manicure!

Rsso cioccolato, ha un'applicazione ultra-resistente. Un colore classico che arricchirà la vostra collezione di smalti e che potrete usare anche tutto l'anno.

Un verde dorato dai riflessi iridescenti dalla brillantezza e tenuta effetto gel. Per una manicure protagonista del look!

Verde pallido fresco, è un perfetto neutro autunnale. Da abbinare a una seconda lacca come il viola o il verde scuro.

Effetto mat per questo vivace ciclamino che riprende una delle tonalità più gettonate della primavera per "trasportarla" nei guardaroba autunnale.

Un color melanzana dai riflessi iridescenti che si abbina con tutti i colori autunnali. Un must per chi vuole una manicure super catchy.

Grazie alla sua formula cremosa e pigmentata, riflette la luce e dona un sofisticato effetto glossy.

Un colore nude che si abbina all’incarnato: per ogni tipo di unghia e per ogni lunghezza, ha un finish sofisticato ed elegante allo stesso tempo.

In una tonalità che ricorda la profondità della notte, ha una texture ultra-fluida che permette un‘applicazione facile e rapida.

Questo top coat ricco di glitter traslucidi olografici rende speciale la vostra nail art. Da abbinare a una nuance rosa.

Marrone kaki intenso, ha un film resistente, fine e ultra-brillante, per un effetto lacca assolutamente omogeneo.