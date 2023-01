Unghie inverno 2023: le migliori idee da copiare selezionate da Instagram. Dalle nail art dorate a quelle più dark, trovate la manicure per voi

La scelta del colore delle unghie segue sempre il cambiamento del guardaroba e il mood del momento. Gli esempi si sprecano. A Natale abbiamo visto un tripudio di rosso, verde e oro – i colori classici delle feste -, mentre per la primavera è sempre d'obbligo puntare sui pastelli (quest'anno la tonalità più scelta sarà il viola, parola di esperto). D'estate, invece, via libera ai colori vitaminici. All'interno di queste grandi tendenze unghie che si ripropongono, seppure con tante varianti, a ogni stagione, esistono momenti di transizione, come quello che stiamo vivendo: abbiamo archiviato le feste, ma è ancora troppo presto per anticipare i nail look primaverili. E allora che si fa per le unghie inverno 2023? Si guarda con un po' di nostalgia alle settimane che abbiamo vissuto e ci si rifugia nei colori invernali più cozy e avvolgenti, senza dimenticare qualche tinta dark sempre ispirata alla natura. Abbiamo selezionato per voi alcune delle più belle idee viste su Instagram. Perché si sa: non c'è niente di meglio che iniziare l'anno facendosi delle coccole...in punta di dita.

Unghie inverno 2023: sfumature dorate

Dettagli dorati, nail art minimal ma luminose: ecco le idee per chi non vuole rinunciare a una gold manicure.

Mini French Manicure con punte dorate

Cascata di glitter su base rosa neutro

Glitter mania

Unghie inverno 2023: frosty manicure

Le unghie invernali 2023 si colorano di accenti frosty chic con glitter silver e smalti nei colori della neve.

Frosty nail con disegni diversi per ogni unghia

Nei boschi innevati

Una mattina d'inverno...

Unghie inverno 2023 nei colori della natura

Verde, marrone, grigio, nero, rosso scuro: ecco il mix di colori che vivacizzano le unghie invernali 2023.

Scala di grigi

Rosso mattone

Marble green

The dark side

C'è spazio anche per chi cerca una nail art dark con qualche dettaglio ispirato ai disegni invernali.

