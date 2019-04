Nel mondo delle amanti della nail art è nail sticker mania, cerchiamo di capire cosa sono, come funzionano e perché piacciono così tanto



Avete sempre pensato che per dedicarsi alla nail art fossero necessarie delle abilità manuali fuori dal comune? Ebbene, spesso il segreto dei design più belli - e assolutamente impeccabili - che ammiriamo su Instagram o Pinterest sta tutto negli sticker.

Di cosa si tratta? Sono degli adesivi per unghie, per creare delle nail art minimali, geometriche o particolarmente elaborate, che sarebbero quasi impossibili da realizzare a mano (a meno che non si abbiano doti da super pro).

Come si applicano i nail sticker

In commercio troviamo nail sticker di varie fogge, a seconda dello stile che vogliamo realizzare, pronti da applicare direttamente su una base di smalto ben asciutto. Per un risultato ottimale, prelevateli con una pinzetta e fateli aderire perfettamente aiutandovi con il classico bastoncino in legno d'arancio.

Date il tocco finale alla vostra manicure con una passata di top coat dal finish super lucido.

Come si rimuovono? Semplicemente sollevandoli.

Nail patch: cosa sono e come si utilizzano

Avete mai sentito parlare dei nail patch, o nail wraps? Si tratta sempre di adesivi per unghie ma in questo caso sostituiscono in tutto e per tutto lo smalto - alcuni sono realizzati proprio in smalto - e si applicano lungo tutta la superficie dell'unghia. Pratici e comodissimi, permettono di avere una manicure impeccabile che dura a lungo.



L'applicazione è molto semplice, ma richiede un po' di pazienza e precisione, per evitare che si formino delle bolle. Anche in questo caso aiutatevi con pinzette e bastoncino. Stendete un base coat e aspettate che sia completamente asciutto. Applicate il nail patch facendo attenzione a stenderlo perfettamente e limate l'eccesso. Terminate la manicure con una passata di top coat per sigillare il tutto e prolungare la durata.



Nail sticker ad acqua

C'è poi un ultima categoria di adesivi per unghie e si tratta delle decalcomanie ad acqua. Vi ricordate i trasferelli di quando eravamo bambine? Funzionano essenzialmente nello stesso modo, come i tatuaggi temporanei.



Stendete il base coat e se volete una mano di smalto. Una volta che la base è completamente asciutta, prelevate l'adesivo che avrete messo precedentemente in ammollo in acqua per circa 10-20 secondi, tamponate l'acqua in eccesso e applicatelo sull'unghia, aiutandovi sempre con una pinzetta. Applicate il top coat come step finale.



Il vantaggio dei water decals? Danno un risultato molto naturale e flawless. Si rimuovono con un semplice solvente per unghie.







Volete provare gli adesivi per unghie? Sfogliate la gallery e scoprite la nostra selezione.

Credits Ph.: Unsplash, Pexels - Artwork by Elisa Costa