Lanciata dal salone newyorkese Paintbox Nails, la wavy nail art è senza dubbio una delle tendenze manicure da provare per unghie effetto onda.

Dal look pop, vintage o "alternativo", le unghie a onde impazzano su Instagram, regalandoci idee di manicure extra glam, tutte da copiare.

Trovate lo stile che fai per voi tra le wavy nail art selezionate da Grazia.it.

Black & Nude

Unghie effetto nudo con decorazione wavy in nero profondo per un effetto sofisticato.

Dreamy glitter

Effetto romantico per le unghie a mandorla glitterate il cui look è arricchito da onde bicolore in tinte pop.

Alternative look

Base trasparente e decorazioni a onde per le unghie "alternative" in verde acido opaco.

Candy like

Effetto caramella con swirl di colore fucsia e turchese.

Hot pop

Toni caldi su base color carne per una manicure wavy creata su unghie corte con smalti tradizionali.

The real wave

Le onde del mare prendono vita sulle unghie creando una nail art a onde effetto dipinto.

Textured

Unghie gel con nail art a onda dall'effetto texturizzato tridimensionale.

Credits Ph.: Paintbox Nails