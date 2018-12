La manicure gioiello è sempre un classico intramontabile del periodo natalizio. Scoprite le nail art oro più originali per rendere speciali le serate delle Feste

Preziosa, elegante e super scintillante. La nail art oro è da sempre la più amata per rendere ancora più speciale il periodo delle Feste e illuminare di luce calda le serate invernali.

Dagli effetti speciali ad alto impatto come le mirror nails e le unghie glitterate, fino ai tocchi dorati più discreti sulle accent nails, scoprite le idee più belle e originali che abbiamo selezionato per voi, tutte da copiare.





Nail art verde e oro

Una manicure verde bosco che si intona alla perfezione alle giornate invernali, ai maglioni avvolgenti e alle tazze fumanti di cioccolata. Sulla base di smalto dal finish lucido, realizzate una decorazione floreale color oro, da abbinare a una accent nail glitterata.



Nail art geometrica rossa e oro

Il più evergreen degli abbinamenti viene reinterpretato in maniera meno classica, con una decorazione geometrica dorata in diagonale, su una base di smalto rosso scuro.



Nail art gioiello nera e oro

D'impatto e sofisticata, la manicure black diventa preziosa con una doppia decorazione dorata, con i glitter a tutta unghia e i cristalli (o borchiette se preferite) da applicare solo nella parte inferiore.



Nail art glitterata bianca e oro

Una manicure dedicata a tutte le amanti dei paesaggi invernali innevati. Giocate con i glitter per ricreare dei fiocchi di neve "gioiello", da applicare su una base di smalto bianco perla, dai riflessi cangianti.



Nail art semplice oro

Se siete dell'idea che less is more, quello che fa per voi è una nail art minimal, essenziale e facile da realizzare (oltre che da abbinare). Dopo aver fatto la manicure, stendete una base trasparente e applicate una sottile linea verticale di smalto oro glitterato al centro dell'unghia. Semplice e d'effetto.



Mirror nails a stiletto

Preferite un nail look che non vi faccia passare inosservate? La nail art da provare è quella a effetto specchio, su unghie a stiletto. Per renderla ancora più originale, giocate con gli spazi geometrici (potete utilizzare anche degli sticker).



Unghie nude e foglia d'oro

Con la foglia d'oro si possono ottenere dei risultati molto ricercati e "artistici", l'ideale se amate i disegni astratti. Per metterla il più possibile in risalto, abbinatela a un semplicissimo smalto nude dal finish lucido.



Credits Ph.: Mondadori Photo, Unsplash, Pixabay