La moonlight nail art è la tendenza unghie inverno 2023. Ecco come replicare i bagliori lunari per una manicure luminosa.

Ideale per le notti invernali, quando fuori la luna illumina i contorni dei palazzi, delle case, degli alberi. “Al chiaro di luna” è la nuova shade da provare sulla nail art. In sostanza, si tratta di un'unghia bianca o molto chiara con una finitura perlescente e super luminosa che si può realizzare in mille modi diversi, come vedrete negli scatti che abbiamo selezionato per voi. Per chi ha fretta, l'idea può essere quella di applicare delle tips già pronte; per chi vuole una nail art easy, è sufficiente applicare una smalto bianco cremoso e poi un top coat brillante. Infine, per chi ama la nail art, l'idea è creare una base blu notte e poi ricreare la luminosità lunare al centro dell'unghia. Insomma, questo è il momento perfetto per lasciarsi catturare da questa tendenza romantica, misteriosa ed elegantissima.

Bianco neve con glitter silver

Rosa lattiginoso con un top coat che regala un effetto holo

La moonlight nail art sposa i colori e i disegni della più classica manicure invernale

Holo effect per la moonlight nail art

La moonlight manicure è accostata a una manicure dark glitterata ispirata alle galaxy nails

Non solo bianco: ecco una variante con i colori del bosco invernale

Una moonligt manicure con un fake velvet effect

Vi piacciono le nail art ispirate alla luna? Provate anche la moon nail art con la luna, per una manicure magica!

Gli smalti consigliati per la moonlight nail art

Ed ecco una carrellata di proposte per realizzare la nuova tendenza nail. Per sigillare la manicure, scegliete sempre un top coat lucido o con glitter.

Colore le unghie con un colore intenso che dura fino a una settimana.

Smalto dall'intenso effetto luminoso e coprente, regala una brillantezza a lunga durata e un glamour d’altri tempi.

Offre un film resistente, fine e ultra-brillante, per un effetto laccato omogeneo.

Un bianco pieno dal finish cremoso.

Colore ultra pigmentato e long lasting.

La tecnologia 3 in 1 unisce la funzione di smalto, la saturazione del colore e la lucentezza del top coat.

Smalto lattiginoso e translucido, garantisce una lucentezza estrema.

Credit ph: GettyImages