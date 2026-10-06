Nei feed social le unghie nude e sottili dominano, mentre i vecchi gel sembrano superati. Cos’è davvero la manicure russa che promette mani clean ma divide esperti e onicotecniche?

Negli ultimi mesi i feed sono pieni di unghie nude, sottili, giro cuticole perfetto. L’hashtag dedicato alla manicure russa macina milioni di visualizzazioni, mentre i vecchi gel spessi sembrano improvvisamente datati.

Molte di voi chiedono in salone “la dry, quella alla russa che dura di più”. Ma fra entusiasmo social, timori dei dermatologi e onicotecniche divise, capire se questa tecnica sia davvero l’alternativa pulita al gel tradizionale richiede un po’ di contesto in più.

Cos’è davvero la manicure russa

La manicure russa non è un colore né una nail art. È una tecnica di preparazione dell’unghia, nata e perfezionata in Europa dell’Est, che lavora a secco e punta su precisione quasi chirurgica.

Rispetto alla manicure classica, niente ammollo in acqua: il lavoro sulle cuticole e sulla superficie dell’unghia avviene con una fresa elettrica (e-file) e punte delicate, spesso diamantate. L’onicotecnica solleva con cura il giro cuticole, elimina lo pterigio (quella pellicina sottilissima che aderisce alla lamina) e pulisce il contorno come se “aprirà spazio” al prodotto.

Il risultato tecnico è una lamina perfettamente liscia e un margine libero da pellicine, su cui si stende poi smalto classico, smalto semipermanente o gel sottilissimo. Il colore viene portato molto vicino alla cuticola, quasi “sotto”, creando quel bordo netissimo che vedete nei video.

Si parla spesso di dry manicure o combi manicure: sono varianti della stessa famiglia, tutte accomunate dall’assenza di ammollo e dal focus maniacale sulla preparazione. Il trend che spopola ora è l’abbinata con tonalità nude lattiginose o rosa sheer, forme corte o medie e un effetto finale di unghie “naturalmente perfette”.

Perché piace a chi vuole unghie clean (e cosa cambia rispetto al gel)

Dopo anni di ricostruzioni in gel importanti, bombate e super lucide, molte cercano leggerezza. La manicure russa, abbinata a semipermanente o gel sottili, lascia l’unghia visivamente più fine, con un profilo quasi naturale. Niente “cupole” spesse: l’effetto è minimal, ordinato, molto in linea con l’estetica quiet luxury.

C’è poi un tema di durata. Senza ammollo, la lamina resta asciutta, i prodotti aderiscono meglio e, grazie al colore posizionato così vicino alla cuticola, la ricrescita si nota meno. Gli esperti di onicotecnica parlano di circa tre-quattro settimane di tenuta con semipermanente ben eseguito, contro le due-tre di una manicure tradizionale veloce.

Anche la sensazione sulle mani cambia: chi arriva da anni di gel racconta unghie “più leggere”, meno rigide, pur mantenendo una buona resistenza nella quotidianità. Non a caso molte clienti stanno sostituendo la ricostruzione in gel strutturata con una base tecnica sottile in stile russo e colori neutri.

Capitolo pratico: tempi e prezzi. Una vera manicure russa richiede più cura di una limatina al volo: in saloni specializzati si va dai 60 ai 90 minuti, soprattutto la prima volta. In Italia il costo medio parte da circa 30 euro e può arrivare a 70, a seconda della città e dell’esperienza dell’onicotecnica.

Pro, contro, rischi e come scegliere il salone giusto

I vantaggi sono evidenti: contorno super definito, unghie che sembrano più lunghe senza per forza allungamenti, manicure che cresce ordinata e resiste meglio alle scheggiature. Per chi ama unghie minimal e sempre in ordine, è quasi il paradiso.

Ma esistono anche lati critici. Il lavoro con la fresa così vicino al giro cuticole richiede mano esperta e formazione specifica. Se eseguito male, può assottigliare troppo l’unghia, creare microtraumi invisibili o piccole ferite. L’American Academy of Dermatology, per esempio, sconsiglia di tagliare o rimuovere la cuticola perché è una barriera naturale contro batteri e funghi: se viene compromessa, aumenta il rischio di paronichia, la classica infezione dolorosa ai lati dell’unghia.

Per questo il fai-da-te con frese acquistate online è davvero l’idea meno brillante. La manicure russa dovrebbe restare nelle mani di professioniste formate, che sappiano adattare la tecnica al vostro tipo di unghia e fermarsi se la pelle si arrossa o fate male. Se durante il trattamento sentite bruciore, calore eccessivo o vedete sangue, avete tutto il diritto di chiedere di interrompere.

La manicure russa può essere adatta se amate unghie curate ma naturali, volete ridurre la frequenza delle sedute e siete disposte a investire un po’ di tempo in poltrona. Meglio parlarne prima con il medico, invece, se avete diabete, problemi di circolazione, unghie già danneggiate o infezioni in corso. In questi casi la priorità resta sempre la salute, non il trend del momento.