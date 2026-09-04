Da oltre dieci anni i piedi di Rihanna sono sempre laccati di bianco ottico. Ecco come la sua manicurista li mantiene immacolati.

Da più di dieci anni, mentre cambia capelli, make-up e persino colore delle unghie delle mani, i piedi di Rihanna restano fedeli allo stesso codice: smalto bianco piedi, pieno e lucidissimo. A raccontarlo è la sua manicurista di fiducia, Kimmie Kyees, che ha spiegato come abbiano scelto il bianco per la sua pedicure e come la cantante abbia abbandonato quella tonalità solo un paio di volte in tutto questo tempo.

Il punto interessante non è solo la coerenza, ma il fatto che quel bianco non appare mai spento, ingiallito o macchiato, neppure dopo giorni di sandali, tappeti rossi e set fotografici. Dietro c’è una tecnica molto precisa: combinazione giusta di smalto gel bianco puro, preparazione dell’unghia e soprattutto un top coat lucido anti-ingiallimento. Tutto replicabile anche nella routine italiana, sia in salone sia a casa.

Perché la pedicure bianca è il nuovo nude

Secondo Kimmie Kyees, il bello della pedicure bianca è che sta bene praticamente a tutte. Sulla pelle chiara dà un effetto "barefoot, pulito, neutro", sulla pelle abbronzata diventa un contrasto fortissimo che fa sembrare il piede ancora più curato. È il colore che va con tutto: lino beige, denim, tailleur nero, costumi fluo.

Nelle tendenze italiane, il bianco è ormai il re dell’estate, spesso declinato in milky white o bianco latte, più morbido rispetto al bianco ottico di Rihanna. Chi ama i dettagli preziosi sceglie finish perlati, chrome o leggermente glazed, che trasformano la pedicure in un piccolo accessorio gioiello, soprattutto con sandali metallici o minimal. Ma la regola di base resta la stessa: bianco sì, purché perfettamente brillante.

Il segreto della manicurista di Rihanna: tecnica e prodotti giusti

Kimmie Kyees, celebrity nail artist che segue Rihanna da anni, ha svelato che sui suoi piedi usa un gel bianco puro, senza perlescenze né microglitter, sopra una buona base. Il risultato è un bianco grafico, pieno, che non vira al crema. Il vero game changer però è il top coat: su Rihanna lei applica un top coat professionale stain-resistant di Young Nails, studiato proprio per mantenere i colori chiari puliti e brillanti.

In pratica, serve un top coat lucido che crei una barriera contro pigmenti e ossidazione. In profumeria o nei nail bar basta cercare formule "anti-macchia" o "anti-ingiallimento", spesso pensate per il french. La sequenza ideale è: base coat levigante, due o tre strati sottili di bianco, quindi un generoso strato di top coat resistente alle macchie, avendo cura di sigillare bene la punta dell’unghia.

La tecnica di stesura è l’altro pezzo del puzzle. Kyees lo dice chiaramente: il bianco è uno dei colori più difficili, perché ogni striatura si vede. La soluzione è lavorare con passate molto sottili e uniformi. Prima mano quasi trasparente, solo per tracciare la forma, seconda mano per coprire, terza solo se servono ritocchi. Vale per lo smalto classico, per il semipermanente e per il gel. Prima però le unghie devono essere perfette: ammollo veloce, cuticole spinte indietro, superficie leggermente opacizzata, nessun residuo di crema.

Manutenzione e idee look per una pedicure bianca sempre fresca

Una volta che il bianco è asciutto e lucidissimo, entra in gioco il trucco di manutenzione che Kimmie Kyees usa su Rihanna: lo strato di top coat "di metà percorso". Dopo alcuni giorni, quando la pedicure è ancora in buono stato ma un po’ opaca, basta pulire le unghie con un panno morbido e, se serve, una goccia di detergente delicato, poi aggiungere un nuovo strato di top coat stain-resistant. Così si ravviva la brillantezza e si mascherano piccole sbeccature.

Qualche accortezza quotidiana aiuta a evitare macchie e ingiallimenti. Meglio sciacquare subito i piedi se entrano in contatto con sabbia molto scura, erba bagnata, autopabbronzanti o creme colorate. In piscina, dopo il cloro, un passaggio veloce sotto l’acqua dolce salva sia pelle sia smalto. E le prime ore dopo la pedicure conviene indossare solo scarpe e calzini puliti, per non "stampare" pigmenti sul bianco.

Se il bianco inizia a rovinarsi, la strategia dipende dai danni. Per piccole scheggiature sulla punta, si può limare leggermente solo la parte consumata, ritoccare con poco smalto bianco e sigillare con top coat. Se invece l’ingiallimento è diffuso o compaiono crepe profonde, meglio rimuovere tutto con solvente delicato, idratare bene e ripartire da zero. Chi desidera massima durata può orientarsi su semipermanente o gel, alternando però periodi di pausa per lasciare respirare le unghie.

Quanto ai look, le opzioni sono tante quante i sandali nell’armadio. La versione più fedele a Rihanna è il bianco puro glossy su unghie corte e leggermente squadrate. Chi preferisce un risultato più soft può scegliere uno smalto bianco latte, effetto nude estivo elegantissimo sia sulla pelle dorata sia sul candore invernale. Per le amanti dei riflessi, un velo di finish perlato o chrome sopra la base bianca regala un effetto gioiello discreto, mentre le formule con micro-shimmer illuminano l’abbronzatura a ogni passo, anche quando l’unico red carpet è il marciapiede sotto casa.