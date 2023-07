Come abbinare rossetto e smalto in colori e texture diverse per un beauty look estivo edgy? Lo scoprirete con la nostra selezione dei matchy look più cool

Come abbinare lo smalto al rossetto? Difficile dare un'unica risposta, perché gli accostamenti possono essere infiniti. Qualche esempio? Se la manicure è rossa, potete puntate su un make-up labbra nella stessa nuance. Al contrario, se la nail art è in una tonalità pastello o molto chiara, la scelta ideale comprene rossetti in colori più strong. In realtà, per questa estate 2023 gli abbinamenti premiano anche nude+ nude ovvero unghie rosa chiaro o beige con labbra super idratate da un leggero velo di rossetto. Insomma, come avrete capito, non è facile dare qualche dritta, ma nel frattempo ecco alcuni abbinamenti che abbiamo creato per voi e per darvi qualche ispirazione per la prossima manicure (e per il prossimo trucco labbra!).

The barbiecore attitude

Le unghie Barbiecore sono la tendenza nail da provare dedicata alle pink addicted. Il rosa è un colore che oggi, poi, non possiamo ignorare complice il pink di Valentino e l'omonimo film con la bionda Margot Robbie come protagonista che uscirà nelle sale a breve. Insomma: questa sfumatura vitaminica sarà protagonista sulle unghie ma anche sulle labbra per un matchy matchy girly e coloratissimo.

Gli smalti da usare: Shakespeare in love NAIL COLOUR UNS261 di TNS Firenze, un fucsia carico, dalla tonalità accesa, oppure G103 Danger di PassioneUnghie, un nuovo gel color glitter rosa shocking effetto fluo.

Rosso + rosso

Red passion: tono su tono per la manicure e il rossetto per un binomio dall'eleganza intramontabile. Il consiglio: potete abbinare anche nuance diverse di rosso, per esempio il rosso scuro con il chiaro.

Gli smalti consigliati: Urban Heat di Gitti, della nuova collezione Berlin Heat, un rosso-arancio caldo e saturo; FEEL THE FLAME, una Limited Edition dello smalto tradizionale One Coat di Layla Cosmetics e Flex on the Beach di OPI, un audace corallo che attirerà l'attenzione.

Come abbinare rossetto e smalto: unghie rosa beige e lipstick rosso matte

Questo è forse uno degli accostamenti che amiamo di più per la sua eleganza: un rosa creamy beige o perlato sulle unghie e il rosso opaco in una tonalità leggermente più scura ma non troppo bold sulle labbra. Come nello scatto, per completare il make-up la riga nera di eyeliner è TOP.

Lo smalto consigliato: Sanding in Stilettos di OPI, un nudo perlato,

Verde salvia e labbra con gloss trasparente

Anche il verde salvia è un colore estivo che ha molte fan. Super versatile, si accosta a ogni tonalità. Per un look in riva al mare il match consigliato è con un gloss idratante protettivo, con un'aggiunta di glitter per la serata.

Il prodotto consigliato per la manicure: Nail Polish Mint di Manucurist, uno smalto vegan e cruelty free.

Come abbinare rossetto e smalto: unghie off-white e labbra nude

Sulle mani abbronzate il bianco gesso è d'obbligo. Se l'attenzione si concentra su occhi e manicure, come in questa foto, meglio lasciare le labbra nude o con un velo di rossetto rosa idratante.

Lo smalto consigliato: Essie 01 Blanc, con una formula dal finish brillante e dalla resistenza estrema.

Ti potrebbero interessare questi articoli:

Chroma nails: la manicure metallizzata da provare nell'estate 2023

Guida alle unghie estate 2023: tutte le tendenze nail più hot sui Social

French unghie colorate 2023: le nail art "vitaminiche" per la tua estate

Credit ph: GettyImages, Pexels.com