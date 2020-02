Quali sono i colori di smalto di tendenza per la primavera 2020? Trovate quello che fa per voi con la nostra selezione di smalti colorati e manicure glam

Per una manicure cool è indispensabile puntare a colori di smalto di tendenza.

Quelli della Primavera 2020 sono prevalentemente romantici e femminili, in nuance delicate che abbelliscono la mano senza sforzo.

Le nuances più gettonate? Nude - sia rosati che beige, ma anche greige -, pesca, malva e rosa. Non mancano poi i classici fucsia e rossi, accompagnati da verde petrolio e blu, il colore dell'anno secondo Pantone.

In fatto di finiture invece ai sempre gettonati finish cream si affiancano smalti luminosi, perlati e con microglitter. In questo senso troviamo anche top coat studiati ad arte per rendere shiny & glam ogni smalto, per una manicure che cattura lo sguardo.

Grigio chiaro

Le unghie corte sfoggiano una manicure minimalista con smalto grigio chiaro. Un'idea semplice ma di grande eleganza, da copiare.

Classic red

Il classico smalto rosso funziona alla perfezione anche per la Primavera 2020. Sceglietelo in nuance calda e vibrante. Lo sfrutterete tanto anche in estate con l'abbronzatura.

Rosa perlato

Lo smalto rosa - qui freddo, che vira al lilla - veste le unghie di luce. La variante microglitterata è un must.

Classic blue

Le unghie blu rientrano di diritto tra le tendenze colori di smalto per la Primavera 2020. In questo nail look possiamo osservarlo in versione olografica, dai riflessi cangianti acrobaleno.

Fucsia power

Il fucsia ci piace sempre in primavera. Potete optare per una sfumatura fredda in stile Barbie oppure scegliere varianti più calde che virano al lampone.

Gli smalti più belli per la Primavera 2020

Ecco una selezione degli smalti di punta per la Primavera 2020.

Il meglio dei marchio più famosi e amati, come Chanel, Dior, Pupa Milano e molti altri.

Credits Ph.: Mondadori Photo