Siete in cerca di idee per abbinare lo smalto al rossetto in vista delle feste natalizie? Vi proponiamo 7 abbinamenti super chic da provare



Il segreto di un look sofisticato? Il giusto abbinamento tra smalto e rossetto, un'accoppiata che - se scelta nelle giuste cromie - dona un grande fascino giocando su un doppio focus di bellezza.

Potete optare per un'accoppiata ton sur ton, sugli accostamenti di colore più eleganti o divertirvi con l'abbinare texture ed effetti differenti.

Per sfoggiare un beauty look assolutamente glam in occasione del Natale e delle Feste, vi proponiamo 7 abbinamenti di smalti e rossetti tutti da provare.

Rosso Pin Up

Il rosso fuoco, saturo e brillante, è una scelta sempre vincente per festeggiare il Natale. Puntate su un look dal fascino rétro, come quello delle pin up, e ispiratevi a Dita Von Teese. Il rossetto giusto è il Ruby Woo di MAC Cosmetics, dal finish super matte, da abbinare allo smalto Dior Vernis Rouge 999 della stessa tonalità.



Rouge Noir

Una tonalità che è diventata un cult assoluto per tutte le appassionate di bellezza. Sapevate che lo smalto Rouge Noir di Chanel ha il suo rossetto perfettamente abbinato? Dalla texture cremosa e confortevole, ha un packaging elegantissimo perfetto da tirare fuori dalla borsa per i ritocchi durante la sera di Natale.



Rose Gold

È la tonalità più cool e amata del momento, l'oro rosa dona un twist più romantico e sofisticato al classico oro delle Feste. Optate per uno smalto glitterato dall'effetto super scintillante come Some Enchanted Evening di Deborah Lippmann, da esaltare con labbra soft matte in una tonalità nude dal sottotono mattone, come il rossetto Very Victoria Matte Revolution di Charlotte Tilbury.



Metal & Glitter

Le feste natalizie sono l'occasione giusta per osare con gli abbinamenti più originali, non solo come tonalità ma anche sul fronte effetti speciali. Allo smalto glitterato oro light come polvere di fata, lo Zoya Pixie Dust Godiva, accostate un rossetto metallizzato in un colore metallico a contrasto come il rame - il lipstick giusto è il Metallic Velvetine Lana di Lime Crime.



Rosso & Oro

A volte, non c'è niente di meglio che puntare sui grandi classici. In versione extra lusso, naturalmente. Lo smalto metallico color oro shimmer You're On Pandora di Faby diventa ancora più elegante se messo in risalto da un rossetto vellutato color rosso mattone, come il Mattetrance Flesh 3 di Pat McGrath.



Rosso scuro

C'è forse un colore più elegante del rosso scuro cremisi? Dona praticamente a tutte e, per le Feste, lo smalto Ruby Pumps di China Glaze si arricchisce di particelle luminose color rubino. L'abbinamento fool-proof è con un rossetto rosso della stessa gamma cromatica, dalla texture morbida e idratante come il VisionAiry Gel Lipstick Scarlet Rush di Shiseido.



Nude Chic

Una scelta meno tradizionale, ma sempre ispirata alle atmosfere natalizie. Il rossetto liquido di Too Faced Melted Matte Gingerbread Girl è un rosso cioccolato dal profumo di pan di zenzero e si abbina alla perfezione con lo smalto Smith & Cult Honey Hush, un nude crema che richiama le tonalità dell'eggnog.



Credits Ph.: Pexels - Artwork by Elisa Costa