Scoprite i glow up delle celeb: come sono cambiate nel tempo per diventare donne ricche di fascino

In inglese dicono Glow Up per indicare il modo in cui una persona ha tirato fuori la sua luce, com'è cambiata nel tempo diventando la donna che è adesso: radiosa, affascinante, sicura di sé.

Succede a tutti, anche alle celeb.

Il merito va alla pubertà, all'attitudine, alla crescita professionale, ma anche al make-up e ai cambi look importanti e infine, qualche volta, anche al ritocco del chirurgo plastico.

Come sono cambiate le star prima e dopo? Ecco alcuni glow up dei beauty look delle vip.

Billie Eilish

Camaleontica e trasformista, abbiamo visto Billie Eilish con moltissimi look, tra cui i celebri capelli verdi, ma è con il più recente che sembra aver completato il suo glow up: capelli platino, lentiggini, trucco in trasparenza in toni rosati naturali.

Lorde

Lorde si è presentata al grande pubblico internazionale con un beauty look intenso: lunghi capelli mossi voluminosi e labbra dark. Ora appare con look più freschi e colorati, molto più glowy.

Dua Lipa

La cantante britannica ama sperimentare pur restando fedele a se stessa. Da giovane girl next door, al suo celebre lob, fino ai capelli lunghi, che ai Brit Awards ha portato con un updo protagonista. Il suo glow up è sofisticato.

Ariana Grande

Da ragazzina a donna, il glow up di Ariana Grande è sorprendente. Nonostante gli straordinari cambiamenti, c'è una cosa che accomuna la cantante in età giovane e più matura: la passione per il make-up occhi intenso, che ha portato con sé anche nei beauty look attuali.

Millie Bobby Brown

Guardando Millie Bobby Brown si pensa subito una cosa: come vola il tempo. Da giovanissima attrice bambina a donna il passo è stato brevissimo, ma è chiaro sul volto di Millie come il suo glow up sia raggiante e incontenibile.

Demi Lovato

Tra i glow up più belli vi è quello di Demi Lovato. La cantante abbandona la giovane sé per riscoprirsi una donna sicura, che si mostra senza timore per quella che è, e dal suo beauty look si capisce benissimo. Capelli corti, trucco importante, sguardo fiero.

Lady Gaga

Sembra che nostra signora del trasformismo Lady Gaga abbia raggiunto il suo glow up, il suo punto di svolta, attraverso i suoi più recenti look che rappresentano meravigliosamente la donna che è diventata. Da giovane esploratrice di colori e tendenze, a signora di classe.

