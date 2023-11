Il Natale è il momento migliore per fare un regalo speciale come i coffret firmati dal marchio numero uno della profumeria artistica, Alyssa Ashley. Scoprili con noi

Regalare un profumo per Natale? Assolutamente sì. E il motivo è semplice: il profumo, facendo leva sulla memoria olfattiva, è il regalo ideale per comunicare le nostre emozioni. Scegliendo la fragranza giusta potrete evocare ricordi e sensazioni perché l’olfatto è uno dei sensi più travolgenti e incontrollabili e coccolarlo con fragranze uniche è la scelta migliore che si possa fare. Ma come scegliere il regalo giusto? L'idea è puntare su fragranze artistiche speciali e ricche di storia; sono quei profumi che resistono alle mode e che piacciono proprio perché sono costruiti intorno a idee e concetti originali se non unici. Parliamo della profumeria artistica che ha un approccio creativo e che preferisce mettere da parte i trend del momento per dare vita a narrazioni che sono in grado di catturare la nostra fantasia esattamente come le note scelte e abbinate tra loro. Lo sa bene Alyssa Ashley che da sempre ha voluto unire il mondo della profumeria con quello dell’arte dando vita a creazioni destinate a diventare iconiche proprio perché in grado di arrivare dritte al cuore di chi vuole sentirsi differente.

Le proposte per il Natale 2023 di Alyssa Ashley

Per questo Natale, il marchio ha deciso di proporre dei coffret speciali con tutte le profumazioni, incluse le due ultime novità Ambre Marine e Ambre Rouge (disponibili nei formati da 50 e da 100 ml). Accanto a ogni fragranza della Maison c'è un profumatore per ambiente che cattura tutte le note tipiche del periodo autunnale e invernale: dall’uva rossa insieme alla fragole (note di testa) al cuore caldo con accordo di vino rosso e floreale (note di cuore) fino al fondo caratterizzato dall’unione del Musk con il legno di vite. Come scegliere il coffret giusto da regalare? Ve lo sveliamo nel prossimo paragrafo con una selezione dei quattro coffret che vi consigliamo.

Ambre Gris Christmas Gift Set 2023

L'ambra grigia è uno degli ingredienti più preziosi al mondo. Questa eau de parfum vuole celebrarla con un mix di note tra loro molto diversa ma che, nella sintesi, catturano i sensi. La testa inizia con accenti sulle note agrumate, limone di Sicilia e bergamotto calabrese e con il carattere frizzante del pepe. Nel cuore si sviluppano le note sensuali della rosa bulgara e del jasmine indiano. Il cedar wood della Virginia, l’assoluto di labdanum del Marocco e la vanilla del Madagascar insieme alla regina, l’ambra, portano delle note calde, preziose e sensuali e donano persistenza, determinazione ed eleganza a questo meraviglioso profumo.

Ambre Marine Christmas Gift Set 2023

A dirlo è il nome stesso. La missione di Ambre Marine è quella di racchiudere in una bottiglia le sfaccettature del mare, delle alghe, del sale ed è per questo che è il profumo ideale per chi ama l’estate con tutti i suoi ricordi, la spiaggia, i viaggi e le note fresche. La fragranza apre infatti con le note degli agrumi, mentre nel cuore fiorisce un bouquet di fiori bianchi d'acqua; infine, il fondo è leggermente salato, con note di ambra bionda e iris. Il risultato è una costruzione olfattiva che fa rivivere in ogni momento l'esperienza dell'ambiente marino.

Ambre Rouge Christmas Gift Set 2023

Ambre Rouge di Alyssa Ashley è la fragranza che accosta le note di sintesi dei frutti rossi (che non possono essere ottenute dalla materia prima per via della mancanza di sostanze oleose nella loro struttura) a note di fondo intense e sensuali. Apre, infatti, con scintille di pepe e agrumi mentre il cuore è esaltato da un rosso bouquet di fiori e frutti; alla base, invece, ecco i misteri dell'ambra nera e patchouli. Ambre Rouge è ideale per chi ama le fragranze frizzanti e intense ma allo stesso tempo caratterizzate da un tocco di profondo mistero.

Musk Christmas Gift Set 2023

Musk è un profumo unisex, caldo e persistente. La sua ricca miscela orientale è realizzata con oltre 100 fra gli ingredienti più prestigiosi al mondo. Le note di testa, agrumi e bergamotto siciliano, si scaldano in un cuore floreale, ed evolvono in un fondo di Iris e Muschio, con un tocco di Vaniglia e Fava Tonka che ipnotizzano i sensi. Musk, quindi, è il regalo di Natale migliore per chi ama le note sofisticate e sensuali.