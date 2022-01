Regali San Valentino 2022: scegliete un classico come il profumo o un mix di prodotti per la pelle e la barba con la nostra selezione

Si parte da un classico, il profumo, un regalo di San Valentino pensato per andare sul sicuro, a patto però di conoscere molto bene il destinatario. Un'eau de toilette o de parfum è "un fatto personale". Va scelta in base al gusto, allo stile di vita, al mood del momento. Se siete sicure e volete fare centro, ecco alcune proposte con le quali è davvero impossibile sbagliare. In alternativa, invece - se il vostro lui non è appassionato di profumi, per esempio - potete sempre optare per un kit barba o per un mix di prodotti skincare. Continuate a leggere l'articolo. Troverete una selezione di profumi e, in fondo, una gallery con il meglio per la pelle e per la barba!

Regali San Valentino 2022: Oud&Spice di Acqua di Parma

Una combinazione artistica di due sensazioni olfattive: l'opulento profumo dell'Oud è esaltato dalle vibranti e luminose note agrumate. Le sue note potenti e avvolgenti vengono, poi, distillate e unite ai toni caldi e speziati della Cannella e dei Chiodi di Garofano. Obiettivo: creare una scoperta indimenticabile.

Maschile come le note agrumate del Mediterraneo, è l’espressione della forza e delle avventure, della classicità e delle scoperte sottolineate dalla sensualità di Ambre e Vaniglie che arrivano del vicino Oriente. Roma Uomo è il profumo pensato per l’uomo che detiene il segreto dell’eleganza innata.

Appartiene a una famiglia olfattiva tipicamente maschile: fougere legnoso. Nelle note di testa c’è la fresca eleganza italiana di Limone, Bergamotto, Galbano e Noce moscata. Nel cuore c’è la virilità raffinata del mix tra Salvia sclarea, Geranio e Violetta. L’apoteosi della forza sensuale arriva con le note di fondo: Patchouli, accordo Muschio e accordo Pelle.

Fragranza Legnosa Aromatica Ambrata che amplifica la firma olfattiva di Gucci Guilty Pour Homme, è un'interpretazione di una mascolinità nuova e intensa. Il nuovo profumo apre con un accordo aromatico più leggero e moderno composto da Lavandino Abrialis Francese e rassicurante Limone Sfumatrice, in perfetta armonia con l’intensità del Ginepro. L’essenza profonda di Gucci Guilty Parfum Pour Homme si rivela nel cuore, con la firma ambrata e profonda del Cisto Spagnolo che si combina con la ricchezza floreale del Fiore D’Arancio e con un accenno speziato di Noce Moscata. Sul fondo, la misteriosa eleganza del Patchouli Indonesiano è enfatizzata dalla persistenza di Legni Secchi e Muschi.

Caratterizzato da note fini come legno di Sandalo, Muschio e Ambra, questo profumo genderless è addolcito dalla presenza di Vaniglia nella nota di fondo che lascia un retrogusto dolce.

Ricercato e sofisticato, questo eau de parfum intenso si apre sulle note di testa fresche e vivaci di Mandarino e Pepe Rosa. Queste note sono poi mescolate al magnetismo erbaceo di Assoluta di Salvia Sclarea. A seguire, succosi accenti di Accordo di Mela Annurca si fondono all'eleganza fiorita di Mughetto e Iris. Musk e Muschio di Quercia sprigionano sensazioni intense prima di dare spazio all'accordo esclusivo FERRAGAMO Intense Leather, in cui note olfattive terrose addolciscono l'incisività del cuoio.

Regali San Valentino 2022: BRIONI EAU DE PARFUM INTENSE

Bergamotto e Mandarino di Reggio Calabria, Pepe Rosa dell’Oceano Indiano e Patchouli dell’Indonesia. Sono questi gli ingredienti principali della nuova fragranza, che veste l’uomo proprio come un abito Brioni, con eleganza e stile classico, creando una leggenda.

Eros Flame è la fragranza per un uomo forte, passionale e sicuro di sé, che vive le proprie emozioni sulla pelle. Il profumo apre con succosissimi esperidati freschi italiani, come il Limone, il Mandarino e l'accordo di Chinotto che si scaldano con le note di Pepe nero del Madagascar lasciandosi avvolgere dall'aromatico rosmarino selvatico. Con l'onda olfattiva del Pepperwood, del Geranio e delle sfaccettature di Rosa arriviamo al fondo, dove legni come il Cedro del Texas, il Patchouli coeur, il Vetiver di Haiti, l'accordo Muschio di quercia di montagna e il legno di Sandalo si accarezzano creando una morbida e sensuale rotondità con la Fava tonka che si amalgama perfettamente con le vaniglie.

Regali San Valentino 2022: Moschino Toy Boy

Questa fragranza speziata-legnosa-ambrata - racchiusa in unflacone in vetro nero laccato lucido - si compone deliziosi accordi che parlano di un teddy bear seducente e giocoso, il cui abbraccio non lascia scampo.

Costruzione fougere classica e impeccabile, è un netto contrasto tra note fresche e aromatiche. La trasparenza delle note agrumate contrasta e si definisce nell'incontro con l'aromaticità di Timo, Basilico e Lavanda: un insieme di calma, forza ed eleganza che conquista e ispira.

Fragranza d’eccellenza in occasione della festa degli innamorati, è un’ode all’amore più profondo e travolgente che con i suoi contrasti tra note dolci, tabaccate e fumose, rievoca la sensazione di un abbraccio rassicurante senza fine. Una morbida assoluta di Vaniglia tahitiana, la specie più rara e preziosa, fonde tonalità liquorose, dolci e sofisticate alla sontuosità di un accordo nero di lussuoso Oud e Cuoio avvolgente. Tra petali e spine, sboccia all’apertura un’assoluta di Rosa bulgara che nella sua magnificenza poetica racchiude prezioso Zafferano.

Una fragranza dal carattere caldo, indomabile e misterioso. Una

composizione sontuosamente ricca di note fruttate di Prugna e

Pera, che avvolgono delicatamente le sottili nuances della Rosa.

Caldi accordi legnosi si fondono alle note misteriose dell’Ambra,

dando vita a un armonioso contrasto sensuale, accattivante

semplicemente irresistibile.

Rose & Cuir - La Rosa Chimera: la calma prima della tempesta. Ispirandosi al leggendario vento Mistral che soffia nel sud della Francia e che incarna l'irresistibile eleganza di una tempesta silenziosa, Jean-Claude Ellena firma con Rose & Cuir una fragranza purificata all'estremo, costruita intorno ad ingredienti selezionati.

Potente reinterpretazione dell’iconica firma olfattiva ambrata di BOSS

The Scent, prende forma attraverso l’Iris e il Cuoio. Apre con le note afrodisiache dello Zenzero e quelle fruttate della Maninka, per poi accendere i sensi con l’Iris sensuale e prezioso, e con le note di fondo scaldate dal Cuoio che generano un’attrazione inevitabile.

Noto sin dalla notte dei tempi in diverse culture e religioni, l’oud (oudh nel mondo arabo) è un pregiatissimo olio essenziale che dona un’aura magica ai profumi che lo contengono. Aromatico e inebriante, Oudh si apre con una nota di foglie di Viola, evolve in sentori resinosi e dolcemente speziati di Incenso, Caffè e Tabacco e si chiude in un finale legnoso di Sandalo, Patchouly, Agar, Oud e Ambra.

“U”, per Lui: un design attuale e pulito che custodisce una profumazione versatile che racconta alla perfezione l’uomo contemporaneo. Le note di testa di Bergamotto Italiano, Zenzero e Cedro si mixano delicatamente con le note di cuore decise del Lavandino “Grosso” di Francia, Foglie di Violetta e Incenso Resinoide e lasciano spazio alle note di fondo composte da Legno di Ebano Nero e l’Ambra.

Ed ecco la gallery con il meglio per la pelle e per la barba per i regali San Valentino 2022!

Regali di San Valentino per lui: le migliori proposte barba e skincare Specifici per le pelli maschili, i prodotti della linea Man di Bioline Jatò sono referenze multifunzionali, in grado di rispondere alle esigenze di praticità ed efficacia degli uomini, offrendo soluzioni dall’utilizzo semplice e, al contempo, dai risultati professionali. La gamma comprende: Hydra Mat Crema-Gel Viso; Pro Age Comfort Crema Viso; Age Revitalizer Siero-Crema Viso e Occhi.

Olio corpo al Ginepro di The Munio è un olio idratante per il corpo con olio di cocco biologico e olio di Sacha Inchi. Ricco di omega e vitamina E, contiene antiossidanti naturali ed è ideale per proteggere la pelle dagli effetti dannosi dei radicali liberi. Versato a mano nella bottiglia di vetro, contiene fragranze di olio di pino, foglie di alloro, semi neri e lime.

essential selection (linea + softening shave cream + repairing aftershave balm) di Oway è il kit indispensabile per la rasatura quotidiana e la cura della barba, con un potere protettivo, calmante e riparatore. Il kit arriverà a destinazione già confezionato all’interno di un elegante bauletto interamente realizzato in carta e tessuto e corredato da un biglietto rosso, personalizzabile con il nome del mittente e del destinatario.

Gel Barba Assenzio per Lui di L'Erbolario è ideale per l’uomo che esige precisione e massimo comfort durante la rasatura. Il trattamento, arricchito dagli estratti delle tre Artemisie (Assenzio, Dragoncello e Genepì), esercita un’azione idratante, tonificante e addolcente mentre la Provitamina B5 contribuisce a rendere la pelle del viso più morbida e levigata.

Sharing Mood Mask di Gerard's è una maschera-scrub viso ad azione esfoliante ed energizzante da fare in coppia. Arricchita con estratto di Ginseng, Guaranà e oli essenziali di Limone e Menta, ha un’azione scrub grazie alle microsfere di Bamboo e Olio di Jojoba che esfoliano delicatamente riattivando la respirazione cellulare. Per un’immediata carica di vitalità…di coppia!

Il Multikit Grooming BaBylissMEN Super-X Metal Series di Babyliss è perfetto per tagliare, modellare e creare il proprio stile in maniera curata e precisa.

BEARD LOVER di Bullfrog contiene l'indispensabile per l’uomo patito della propria barba. Comprende Agnostico, il balsamo multifunzione iconico che si applica sulla barba per ammorbidirla, ma anche sui capelli per disciplinarli e sulla pelle per idratarla; la Pasta Esfoliante Lavabarba, arricchita da grani di zucchero, deterge la barba e la pelle sottostante, svolgendo una delicata esfoliazione che elimina impurità e odori. La Maschera Notturna Anti-stress, invece, si applica sulla barba prima di andare a letto e si tiene in posa tutta la notte, senza bisogno di risciacquo. Oliocento, infine, è formulato per le barbe più corte ed è l’olio dalla consistenza leggera e dal tocco asciutto permette di nutrire senza ungere.

Premium Shave Collection di Bulldog contiene tutti gli strumenti classici per la rasatura di cui un uomo ha bisogno, racchiusi in una elegante confezione regalo.

Huile Prodigieuse Néroli è il nuovo olio idratante certificato BIO con una formula 100% di origine naturale che dona luminosità alla pelle. Formulato da una delicata miscela composta da 2 oli preziosi 100% vegetali, Olio di Prughe Ente Biologico e Olio di sesamo biologico, è caratterizzato da una profumazione alle note di Fiori d’Arancio (Néroli), Lavanda e Bergamotto, una sinfonia di accordi calmanti, dolci e aromatici. Gli uomini lo adoreranno come trattamento per la barba, per renderla morbida e setosa. Possono anche utilizzarlo prima della rasatura (sotto la spuma o il gel) per formare un film protettivo che attenua l’irritazione dovuta alla rasatura.

Il DOPO BARBA ANALCOLICO di Antos è una lozione dopobarba analcolica che rinfresca la pelle del viso dopo la rasatura elettrica o manuale. Rinfresca, idrata e tonifica l'epidermide grazie alla presenza dell'acqua distillata di hamamelis. Contiene estratto di camomilla che svolge un'azione calmante e lenitiva prevenendo le irritazioni e gli arrossamenti post rasatura.

KCG DELUXE KIT di Gilette è un kit completo contenente gli alleati perfetti per gli

amanti della barba lunga e ben curata, che non rinunciano mai al controllo sul proprio stile. Il kit si compone di Detergente barba e viso, Rasoio per il collo, Gel Da Rasatura Trasparente, Olio Da Barba e Pettinino da barba.

X203 X-Sense by Xenia Global racconta il legame dell'uomo con la terra, con la natura e i suoi elementi. Legnosa e speziata si ispira all’autentica e naturale forza maschile: Arancia e Pompelmo le note di testa della fragranza, che lasciano spazio agli aromi persistenti del Pepe, Geranio, Patchouli, Cedro, Vetiver, Benzoino.

Per gli amanti della serie Peaky Blinders - in occasione della sesta e ultima stagione in uscita quest'anno - Barberino’s ha preparato una speciale capsule collection “firmata” proprio Shelby Company Limited, l’azienda familiare dei Peaky Blinders. Ideale per la rasatura, il “Gentleman’s Shaving Kit” è pensato per ricreare il look clean shave del protagonista della serie Thomas Shelby: contiene il Rasoio inciso con il logo Shelby Brothers, che garantisce la qualità degli strumenti professionali, e il Balsamo Dopobarba Lenitivo, adatto a tutti i tipi di pelle e mantiene il viso idratato dopo la rasatura. In omaggio è incluso anche un voucher per un trattamento di rasatura della barba con panni caldi in stile Tommy Shelby.

