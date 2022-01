Jo Malone Red Roses Cologne è un romantico profumo di rosa. Ispirato a un bouquet di sette fra le rose più raffinate al mondo, con

foglie di Violetta micronizzate e una spruzzata di Limone, emana il fresco sentore di un mazzo di fiori appena recisi.

In Emanuela Biffoli Amor Colonia l’arte incontra la profumeria e la storia del passato rivive nella raffinatezza di una colonia intensa che evoca Firenze. In una boccetta elegante c’è l’ebbrezza di un distillato dalle note inebrianti di frutti rossi in ricordo del mito di Apollo e Dafne dipinto su un carro trionfale per la famiglia De’ Medici. Metafora di un amore appassionato come quello che legava la misteriosa Caterina al suo Re di Francia, Enrico di Valois. Il cuore si incendia con l’incenso e il pepe nero mentre il legno cedrino e il muschio bianco riscaldano i sensi nelle note di fondo.

Emerald Green Royal Love di The House of Oud sprigiona un divertente blend agrumato di testa esaltato dai briosi accenti di pepe rosa. Si unisce poi a una profusione di carnosi petali di Gelsomino, svelando l’impertinenza dello Zenzero e la sensualità del Patchouli, enfatizzata da una nota primitiva di Ambra Grigia.

YES, PLEASE extrait de parfum di PEKJI è un caleidoscopico sorbetto alla rosa e alla pera con l'esagerata consistenza pungente dello zucchero filato. Il profumo passa rapidamente dall'opprimente al confortevole con una varietà di sensazioni che entrano ed escono gradualmente.

Jo Malone Rose Blush Cologne emana la freschezza profumata dei petali di rosa. La presenza vivace del basilico, abbinata a una nota succosa di litchi, imprime modernità a questo delizioso profumo floreale, avvolto dal rassicurante abbraccio del musk bianco.

LILY OF THE VALLEY EAU DE PARFUM di Acqua di Parma è una combinazione artistica di due sensazioni olfattive: il profumo vivace e potente del Mughetto esaltato dalle vibranti e luminose note agrumate. Il profumo di questo fiore delicato si combina con pompelmo, petit grain, un tocco di ribes nero e bergamotto italiano per creare una scoperta indimenticabile ed intrigante.

Eau Rose Eau de Parfum di Dyptique è vibrante, intensa ed elegante. Lo sposalizio della rosa damascena e centifolia lavorate in estratti e assolute sono accostate al verde fresco delle foglie dei roseti e ai loro teneri boccioli. Si avvertono anche accenti inaspettati di carciofo, un tocco fruttato di litchi e la dolcezza della camomilla.

Roma di Laura Biagiotti è l’espressione della consapevolezza, della seduzione, della misteriosa poesia che avvolge la donna nelle culture di ogni continente. Un carattere forte, quello femminile. Che si avvantaggia dell’eleganza e della sensualità, di energia e di delicatezza, un binomio di espressioni solo in apparenza contraddittorie perché caratteristiche di un elevato senso dell’emozione. Ecco perché Roma ha l’energia della ricerca e il mistero della scoperta che lo ha fatto diventare uno dei più grandi classici della profumeria contemporanea.

Black Opium Eau de Parfum Illicit Green unisce l’accordo floreale al caffè insieme a un mix fresco e audace di mandarino verde scintillante, foglia di fico croccante e accordi cremosi di polpa di fico.



Innamorata di Angelo Caroli è una fragranza indimenticabile, dolc e passionale. Le note di testa (Arancia, Petitgrain, Pompelmo, Limone di Sicilia) aprono in leggerezza chiudendosi con note calde e corpose (Geranio, Lavanda, Rosa, Viola, Ciclamino, Muschi, Fava Tonka) creando così una fragranza sobria, sensuale

e romantica

Signorina Ribelle di Salvatore Ferragamo Parfums è costruita intorno a luminosi contrasti di Mandarino vibrante e succosa Pera Rossa, sofisticato Pepe Rosa e audace Ylang-Ylang. I magnetici fiori carnali - Frangipani e Gelsomino - si tuffano nei toni intriganti di Latte di Cocco e Gelato alla Vaniglia, per poi essere ammaliati dal Legno di Sandalo, cremoso e chic. Per una scia irriverente assolutamente indimenticabile!

Eros Pour Femme Eau de Toilette di Versace è una nuova ondata di freschezza basata sull’associazione di note di agrumi pregiati e note fruttate croccanti. Al centro della composizione, petali di fiori inebrianti donano femminilità mentre tocchi di fiore d’arancio e gelsomino aggiungono intensità. Sul fondo, un accento trasgressivo di patchouli bianco e note luminose di legno e muschio apportano sensualità.

Rose Jasmin di L'Occitane en Provence celebra la Rosa Centifolia, evocativa di una femminilità moderna, mescolando le sue dolci note floreali e aeree con quelle delicate del Gelsomino. Un composizione floreale avvolta da un sentore di muschio bianco associato a note legnose che trasporteranno chi la indossa in una dolce alba provenzale, nell’ora in cui la Rosa e il Gelsomino liberano il meglio del proprio profumo.



Bubble Gum Toy 2 di Moschino si tinge di un rosa moderno e raffinato, dedicando la sua anima più pura a tutte le donne #pinkaddicted. Una nota ludica, estroversa e giocosa esplora le sfaccettature di sua maestà la rosa, richiamando alla mente con i suoi sentori delicati l’ironico ed iconico bubble gum, da cui prende il nome la stessa fragranza.

Albarosa di Mediterranea è un profumo dall’anima femminile, dolce e fiorito che avvolge con delicatezza. Le note agrumate e fruttate del Bergamotto di Calabria, dell’Arancio dolce di Sicilia e della Pesca bianca evolvono in un cuore di Gelsomino, Eliotropio, Patchouli e Lillà, temperato dall’aroma del Legno Cedrino. Un fondo di Ambra, Muschio bianco e Bacche di Vaniglia completa e dà spessore alla fragranza.

Fenty Eau de Parfum cattura l’essenza complessa, vibrante e sensuale della sua creatrice Rihanna. Speziato e dolce allo stesso tempo, è pensato per essere indossato da tutte le persone, in tutte le occasioni. Ispirata da ricordi e luoghi distinti che ha a cuore da tutta la vita, Rihanna ha creato Fenty Eau de Parfum come fragranza personale sia per se stessa che per gli altri selezionando personalmente ogni ingrediente nella sua forma più pura e ha lavorato insieme al famoso maestro profumiere LVMH Master Perfumer Jacques Cavallier per creare questo profumo che combina magnolia e muschio con mandarino, mirtillo e sentori assoluti di Rosa bulgara, geranio e patchouli. La fragranza di Fenty Eau de Parfum non può essere classificata in una famiglia olfattiva tradizionale.

Gucci Guilty Eau de Parfum Intense Pour Femme è una fragranza Ambrata Floreale Legnosa che riscrive il nucleo essenziale di Gucci Guilty Pour Femme. La vivace esuberanza del Mandarancio e la generosità del Litchi aggiungono modernità alle note cipriate di Violetta. Nel cuore, un audace bouquet floreale di Ylang Ylang e Tuberosa viene esaltato dalla sensualità misteriosa e profonda dell’Accordo di Prugna. Sul fondo, le note intense e legnose di Patchouli e Vetiver incontrano la tenerezza della Vaniglia per siglare una firma olfattiva persistente, decisa e femminile.

TRUSSARDI DONNA Eau de Parfum appartiene alla famiglia olfattiva dei fioriti orientali. Le note di testa creano un’aura luminosa e fruttata con un sapiente mix di yuzu, cedro e frutto d’acqua. Nelle note di cuore sboccia la femminilità dei fiori d’arancio, delle ninfee e del the al gelsomino. Sul fondo si stratifica la profonda sensualità dei legni: cedro, sandalo, patchouli bianco e vaniglia.

Riformulando le tradizioni attraverso la prospettiva di una nuova generazione, Young Rose di Byredo racchiude le passioni creative dei giovani. Elaborando il concetto di Byredo di design del prodotto come forma d'arte, ha creato una custodia unica per Young Rose che si trasforma in una scultura di carta una volta aperta.

MON ROUGE di Yves Rocher è una scia decisa e raggiante che abbina la forza del Patchouli, la luminosità dell'Essenza di Neroli e la sensualità dell'Iris.

BOSS The Scent Le Parfum for Her è una composizione profondamente sensuale, un colpo di scena sulla firma olfattiva iconica dell’originale fragranza BOSS The Scent. In testa, le note speziate del Pepe rosa introducono il cuore forte di Fiore d’arancio e Vetiver, che collide con l’arioso Akigalawood®, a inebriare i sensi sul fondo.

Il "Pompon Rosa" è una rosa da giardino con mille petali. Contiene nel cuore un profumo dolce e arioso, troppo fragile per un'essenza profumata da estrarre. La fragranza Rose Pompon di Goutal ricrea la sua illusione grazie a una precisa miscela di due origini della rosa Damascena: la rosa bulgara, con un profumo floreale fresco e delicatamente fruttato, e la rosa Taif, più sensuale con le sue sfaccettature mielate.